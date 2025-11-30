La previsión de apertura del parking de pago de Luarca

La villa de Luarca avanza estos días en una de las actuaciones más esperadas por vecinos y visitantes: la construcción de un aparcamiento de pago en pleno casco urbano, una infraestructura llamada a aliviar la crónica falta de estacionamiento que cada verano y en Semana Santa colapsa las calles y condiciona la vida local.

Según los promotores, el nuevo parking estará operativo antes de Semana Santa, o incluso semanas antes, si se mantienen los plazos previstos. Las obras se desarrollan sobre una parcela privada que hasta hace poco ocupaban unas ruinas en avanzado estado de deterioro.

Fachada de la antigua metalgráfica, que se conservará, según el Ayuntamiento. / Ana M. Serrano

Su demolición no solo ha permitido liberar el espacio necesario para levantar la nueva instalación, sino que ha eliminado lo que el gobierno local consideraba un riesgo latente: unos restos estructurales que durante años generaron preocupación por un posible derrumbe y proyectaban una imagen degradada en uno de los accesos más transitados del casco urbano.

La empresa está además iniciando la promoción del servicio y tiene un perfil en una conocida red social.