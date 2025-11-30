Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La previsión de apertura del parking de pago de Luarca

Según los promotores, el nuevo parking estará operativo antes de Semana Santa, o incluso semanas antes

Zona donde se abrirá el aparcamiento de pago, con los edificios ya derruidos.

Zona donde se abrirá el aparcamiento de pago, con los edificios ya derruidos. / Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

La villa de Luarca avanza estos días en una de las actuaciones más esperadas por vecinos y visitantes: la construcción de un aparcamiento de pago en pleno casco urbano, una infraestructura llamada a aliviar la crónica falta de estacionamiento que cada verano y en Semana Santa colapsa las calles y condiciona la vida local.

Según los promotores, el nuevo parking estará operativo antes de Semana Santa, o incluso semanas antes, si se mantienen los plazos previstos. Las obras se desarrollan sobre una parcela privada que hasta hace poco ocupaban unas ruinas en avanzado estado de deterioro.

Fachada de la antigua metalgráfica, que se conservará, según el Ayuntamiento.

Fachada de la antigua metalgráfica, que se conservará, según el Ayuntamiento. / Ana M. Serrano

Su demolición no solo ha permitido liberar el espacio necesario para levantar la nueva instalación, sino que ha eliminado lo que el gobierno local consideraba un riesgo latente: unos restos estructurales que durante años generaron preocupación por un posible derrumbe y proyectaban una imagen degradada en uno de los accesos más transitados del casco urbano.

La empresa está además iniciando la promoción del servicio y tiene un perfil en una conocida red social.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
  2. Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
  3. La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos
  4. Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
  5. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  6. Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
  7. Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
  8. El Sporting salva un punto al final: empate (1-1) que agrava la crisis entre las protestas de El Molinón por la gestión

María Mitre Aranda, concejala de Foro de Hacienda en Gijón: "Las cuentas de 2026 serán las más importantes del mandato"

María Mitre Aranda, concejala de Foro de Hacienda en Gijón: "Las cuentas de 2026 serán las más importantes del mandato"

Crónicas gijonesas: Luis de Sirval

Crónicas gijonesas: Luis de Sirval

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 30 de noviembre

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 30 de noviembre

Tomás Rufo, El Mene y Aarón Palacio, premiados por la peña Astur

Tomás Rufo, El Mene y Aarón Palacio, premiados por la peña Astur

La gran fiesta de la natación asturiana regresa muchos años después: "Queremos recuperar al deportista joven"

La gran fiesta de la natación asturiana regresa muchos años después: "Queremos recuperar al deportista joven"

El descrédito del Poder Judicial

La enemiga

La hipertrofia del Black Friday

Tracking Pixel Contents