Así es Aquilino González, el cudillerense que rompió el protocolo para hablar con el rey Emérito sobre Cudillero y sus necesidades

En la memoria colectiva de Cudillero aún resuenan los ecos de una época de transformación, esfuerzo y compromiso, un tiempo en el que, según recuerda su sobrino Santiago González, la figura de Aquilino González Marqués (pixueto, a punto de cumplir 90 añpos) se convirtió en sinónimo de impulso, progreso y dedicación absoluta al pueblo.

González explica que entre 1975 y 1981 su tío dejó una huella imborrable y que todavía hoy muchos pixuetos reconocen que gracias a su trabajo se sentaron las bases de la modernización del concejo y de su puerto.

Por eso, afirma, no es casualidad que vecinos, amigos y familias vayan a rendirle un homenaje el próximo 7 de diciembre a la hora de comer, una muestra de cariño que llega décadas después pero que él considera "más que merecida".

González relata que su tío asumió diversos cargos de responsabilidad, desde la presidencia de la Cofradía "Virgen del Cuidero" hasta la representación del barrio de la Atalaya y de los pescadores, y que lo hizo con un "compromiso total hacia las necesidades reales del pueblo".

Explica que Aquilino heredó una situación complicada, "con las obras del puerto paralizadas desde hacía años y un presupuesto agotado", pero que en lugar de resignarse se volcó por completo en encontrar soluciones para reactivar el proyecto.

Según cuenta su sobrino, durante su mandato se resolvieron problemas que afectaban directamente a la vida cotidiana. Recuerda cómo reorganizó la piedra de la rula para dar prioridad a los barcos locales, cómo defendió condiciones más justas para los inquilinos de los barrios, cómo se preocupó por asegurar ayudas a los niños de familias pescadoras y cómo fomentó actividades culturales e infantiles para que todos tuvieran acceso a espacios de ocio y convivencia.

González subraya también que su tío "gestionó una paga especial de Navidad para los trabajadores del sector pesquero y mantuvo un diálogo constante con administraciones y organismos, siempre en defensa de la marinería".

El promotor de la comida pone especial atención en la lucha incansable de Aquilino por la modernización del puerto. Recuerda que fueron muchos los viajes a Madrid y las gestiones que parecían no conducir a nada, hasta que, movido por su determinación, decidió romper todo protocolo y hablar directamente con el rey Juan Carlos I durante una visita oficial del monarca a Avilés en 1978.

"Aquello fue decisivo", afirma Santiago González, convencido de que la conversación fue la llave que permitió reactivar unas obras que llevaban demasiados años detenidas.

Colaboración con fiestas

No obstante, añade que la vida de su tío no giraba únicamente en torno al puerto. También impulsó la construcción de la Casa del Mar de Cudillero en la calle García de la Concha, un espacio que alojaba oficinas, salas y un pequeño lugar donde cada sábado se proyectaba una película gratuita para todo el mundo.

Aquilino colaboró activamente con la comisión de San Pedro, reforzando las fiestas tradicionales y garantizando actividades abiertas a mayores y pequeños.

Una persona "directa, valiente y entregada"

"Mi tío era un hombre directo, valiente y entregado por completo a su gente", afirma González, con"vencido de que su legado sigue vivo en la memoria de quienes compartieron aquellos años con él. Asegura que muchos pixuetos aún reconocen el papel fundamental que desempeñó en la ordenación y mejora del sector pesquero de Cudillero.

Para su familia, explica, el reconocimiento propuesto con la Amuravela de Oro y el diploma-galardón de la Cofradía de Jesús Nazareno y San Pedro Apóstol no es solo un homenaje, sino la constatación de una vida consagrada al servicio del pueblo".

Por eso, añade, el homenaje que se celebrará el 7 de diciembre en Casa Fernando II (Rellanos) es para muchos una manera de cerrar un círculo afectivo. "Aquilino González Marqués fue un hombre que nunca dejó de pelear por Cudillero y este pueblo no lo ha olvidado", concluye el promotor. A la comida acudirán más de un centenar de personas.