Monumental enfado en Navia con el Principado por este motivo (relacionado con la tercera edad)

No habrá residencia de mayores en Navia en el tiempo esperado. La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, expresa con firmeza su profunda "preocupación y desilusión" ante el estancamiento del proyecto por parte de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA).

La regidora recuerda que este equipamiento, largamente esperado en Navia, fue un compromiso reiterado por distintas administraciones y que, a lo largo de los años, el Ayuntamiento impulsó varios movimientos para facilitar su puesta en marcha, ofreciendo distintas alternativas de ubicación con el fin de desbloquear definitivamente la actuación. Sin embargo, pese a los esfuerzos locales, no hay fecha de licitación de proyecto.

Mensaje claro y decepcionante

La semana pasada, la alcaldesa mantuvo una reunión, junto a la concejala de Servicios Sociales, Ana Belén González, con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco; la gerente del ERA, Nerea Monroy; y la directora general del organismo, Paula Álvarez. El objetivo era conocer los avances del proyecto. La respuesta recibida, lamenta Fernández, fue "tan clara como decepcionante".

Según explica, después de cuatro años con partida presupuestaria para la redacción del proyecto y tras poner a disposición de la Consejería diversas fincas municipales, la situación es "desalentadora": "No se ha elegido ninguna ubicación, no se ha redactado el proyecto y, lo más preocupante, los próximos presupuestos autonómicos no contemplan una partida específica para la residencia de Navia".

La alcaldesa sostiene que estos hechos conducen inevitablemente a una conclusión "muy dura", ya que deduce que no existe un interés real por parte de la Consejería en sacar adelante un proyecto "tan necesario para el concejo". Asegura que el Ayuntamiento ya trasladó su gran inquietud y la profunda desilusión que provoca esta falta de avances en un equipamiento que la ciudadanía espera desde hace generaciones.

A pesar de este nuevo revés, la regidora afirma que el consistorio no renunciará a esta reivindicación histórica: "Seguiremos luchando y presionando para que Navia tenga la residencia que merece".

En enero de 2024, técnicos del ERA visitaron ubicaciones en La Granja y El Ribazo. Sin embargo, al ver que no se producía ninguna decisión por parte del Principado, el Ayuntamiento optó por ofrecer nuevas alternativas: una parcela en Vega de Cima, en la zona alta de Puerto de Vega, y otra en la capital, perteneciente a la Fundación Manuel Suárez.