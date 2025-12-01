Sin tiempo para aburrirse en Tineo: esta es la apretada agenda navideña que acaba de desvelar el consistorio

El Ayuntamiento de Tineo ha desvelado este lunes la programación prevista para la Navidad. "De aquí al 5 de enero tendremos actividades casi todos los días", señala la alcaldesa, Montse Fernández, satisfecha con la apretada agenda para estas fechas tan especiales. Una de las jornadas más especiales será el sábado 13, cuando se celebrará la tercera edición del Mercado de Navidad con el encendido oficial del alumbrado.

"Tendremos multitud de actividades para todos los gustos, con talleres destinados al disfrute principalmente de los niños, que son los grandes protagonistas de la Navidad", señala el consistorio, que ha incluido en el programa desde actividades musicales a deportivas. Además, destaca la implicación "de colectivos y asociaciones que también organizan talleres, como la Comisión de Festejos de Tineo, la Asociación cumbre, Cafento, el club ciclista Sierra de Tineo o el Club Tineo atletismo".

El pistoletazo de salida tendrá lugar este jueves, 4 de diciembre, con la apertura del Mercadillo Navideño Solidario de los alumnos del Instituto Concejo de Tineo y cuyos beneficios irán destinados a la Asociación Galbán. Al día siguiente, el viernes 5, está programado un taller de navidad infantil, que comenzará a las 18:00 horas en la estación de autobuses.

Cita en Zardaín

El sábado 6 de diciembre se inaugurará el Belén de Zardaín, un clásico de la Navidad tinetense. Se podrá visitar hasta el 18 de enero en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Por otro lado, el día 11 tendrá lugar el fallo del concurso literario César Feito, con un acto que comenzará a las 12:00 horas en la casa de cultura. El viernes 12 actuará la Coral de Tineo a las 19:30 horas en la iglesia de San Pedro.

Encendido y "Prenochebuena"

El ambiente festivo alcanzará su punto álgido el sábado 13 de diciembre, una jornada maratoniana que comenzará por la mañana con la caminata "Pasos Solidarios para Javi", que recaudará fondos para el niño ovetense que padece una enfermedad rara. El mercado de Navidad abrirá de 12:00 a 22:00 horas y contará con cuarenta y cinco puestos. La música acompañará la jornada con el concierto de la Escuela Municipal de Música en el Cine Marvi a las 13:00 horas. Sin embargo, el momento más esperado llegará por la tarde. Tras una sesión de cuentacuentos, a las 20:00 horas se procederá al encendido oficial de la Navidad, culminando el día con la "Fiesta Prenochebuena" a partir de las 22:00 horas en la plaza consistorial.

El día 17 está programado el espectáculo "Navidad Mágica con Cafento y sus elfos", que tendrá lugar a las 16:00 horas en la carpa de actividades. Además, el jueves 18 tendrá lugar la actuación del Mago Martín el día 18 y, el viernes 19 habrá un taller científico cultural titulado "Nevada de colorines en Tineo" que comenzará a las 16: 00 horas. A las 20:00 horas está programada la actuación del Pequeño Club Imposible. Por otro lado, el sábado 20, se ha programado la Gala Benéfica de Magia "Prueba con una sonrisa", que tendrá lugar a las 17:30 horas en el Cine Marvi.

Talleres y san silvestre

El día 21 Tineo acogerá el Campeonato de Asturias de ciclocross en el campo de San Roque y, al día siguiente, se ha programado un taller de velas. El 23 también habrá taller infantil y, el miércoles 24, tendrá lugar la esperada visita de Papá Noel. En la jornada del 26 actuará la banda de música La Armonía, mientras que el 27 habrá un taller automovilístico gracias al Tineo Auto Club. El domingo 28 tendrá lugar la actuación de la Escuela de baile de Fitdance y, el miércoles 31, se ha programado la esperada Nochevieja Infantil, que comenzará a las 12:00 horas. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar una de las citas deportivas más especiales del año: la carrera san silvestre organizada por el club Tineo Atletismo.

La programación rematará el día 5 con la esperada Cabalgata de Reyes, para la que el Ayuntamiento promete novedades.