Buenas noticias para el fútbol del Eo-Navia: El Principado financiará en La Caridad el primer campo de hierba artificial

El Campo del Este, en La Caridad, tendrá el primer campo de hierba artificial del Eo-Navia. El Principado ha respondido a la reclamación de los clubes de esta comarca, que carecían de instalaciones sintéticas como existen en el resto de la región, y ha reservado una partida de 600.000 euros para acometer esta primera actuación en El Franco. El primer beneficiado será La Caridad Club de Fútbol, pero tanto la entidad como el Ayuntamiento confían en que progresivamente se hagan más instalaciones en la comarca para saldar la que consideran una deuda histórica.

La partida de 600.000 euros figura en los presupuestos del Principado para 2026 que están actualmente en tramitación. “Es una muy buena noticia. Me alegro por el concejo, por los deportistas y por el buen trabajo que está haciendo La Caridad Club de Fútbol”, señala la alcaldesa, Cecilia Pérez, sobre esta inversión en una instalación de propiedad municipal. Una vez se aprueben los presupuestos, tocará firmar un convenio con el Principado para que realice el anticipo de gasto. "Vamos a ponernos manos a la obra para encargar el proyecto e intentar que la obra se pueda hacer el año que viene, aunque sabemos que será una licitación larga", precisa Pérez.

Un partido en el Campo del Este. / R. T. C.

"Debe llegar a todos"

La primera edil franquina agradece que el Principado haya sido sensible a esta reivindicación de los municipios del Noroccidente: "Concejos pequeños como el nuestro no tienen capacidad para destinar 600.000 euros del presupuesto a una obra así. El Principado lo entendió y se empieza por La Caridad".

Sin embargo, Cecilia Pérez, confía en que este sea el principio y que progresivamente se pueda dotar a más concejos de esta instalación. Cabe recordar que entre la ría del Eo y Valdés (que tiene el de Barcia) no hay campos sintéticos. En términos similares se expresa el presidente del club franquino, Juan Pablo Álvarez: "Es una petición que llevaba tiempo sobre la mesa. Tuvimos suerte de que empezaran por nosotros, pero esto debería llegar a todos porque lo que ocurre en esta comarca es un agravio comparativo con respecto al Centro y al Oriente. Es una infraestructura que debe llegar a todos".

El presidente de La Caridad reconoce que están encantados con la noticia y señala que entre chavales, técnicos y directivos el club ronda las 200 licencias, una cifra destacada para un concejo pequeño como El Franco. Carecer de un campo sintético complica la actividad deportiva, más en jornadas lluviosas como las que se viven estos días. "Tenemos entre tres y cuatro partidos todos los fines de semana, a lo que se suman algunos entrenamientos, así que el campo cuando llueve está muy machacado. Ahora estamos deseando que llegue el descanso de Navidad para poder arreglarlo", cuenta.

Mejoras en iluminación

El concejal de Deportes de El Franco, Julio César García, se muestra encantado con la noticia. Además, recientemente el campo ha estrenado iluminación, lo que permite jugar en horario nocturno en buenas condiciones. "Entre las luces y el césped va a ser el campo de referencia de la zona. Es un logro haberlo conseguido", señala García, que indica que justo el año pasado el taller de empleo realizó un lavado de cara en el resto de instalaciones, desde los baños a la pintura de las gradas.