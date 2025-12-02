Los donuts asturianos que arrasan en una pastelería de pueblo considerada el templo de los dulces: se hacen al vapor (no fritos) y están rellenos de arroz con leche requemada

Busto es el pueblo del occidente asturiano al que todos van a comer pasteles. Y no unos pasteles cualquiera, sino pasteles gourmet, que elabora con enorme talento el joven pastelero Jonathan González. Hablamos de la pastelería Cabo Busto, uno de los templos asturianos de los dulces.

Ubicada en uno de los balcones al mar Cantábrico más espectacular de Asturias, en una coqueta casa que parece salida de un cuento Disney (es blanca con puertas y ventanas rojas con un pequeño jardín con mesas), Jonathan González arrasa con sus creaciones, que además de ricas son bonitas. Entre ellas están sus donuts, que a diferencia de los del resto del mundo no se hacen fritos, sino al vapor, y están rellenos, entre otros sabores, de algo muy asturiano: arroz con leche requemada. De ahí que se haya ganado el título de los mejores donuts de la región.

Reapertura en el puente

Cabo Busto reabrirá este puente (5, 6, 7 y 8 de diciembre) "con todo", con sus exitosos pasteles y tartas, y también con sus donuts. "Os prometimos la vuelta de los donuts a Cabo Busto y lo prometido es deuda", ha anunciado Jonathan González a través de sus redes sociales, junto a varias fotografías del proceso de elaboración.

"Este fin de semana, entre nuestros individuales, tartas de queso, polvorones y turrones también estarán los Donuts. ¿Y cuál es el motivo de esa adicción a nuestros Donuts? Pues sinceramente no lo sé, pero algo importante y creo que en parte eso es lo que los diferencia, es que no los freímos. Los hacemos al vapor y el resultado es una masa esponjosa, nada pesada y a la vez muy golosa", señala, desvelando su secreto.

Con arroz con leche requemada

Los hay de varios rellenos, pero uno de los más triunfan es el de arroz con leche requemado. Lleva masa de donuts; almíbar de canela, ralladura de cítricos y anís estrellado; arroz con leche de la quesería Abredo (de Coaña); baño de chocolate blanco Zephyr; y canela de Indonesia.

También los hay guianduja y almendras, de pistacho y albaricoque, de cacahuete y miel, de requesón y frutos rojos, y de tiramisú. Todos ellos por supuesto bañados en chocolate, ya sea blanco o negro.

Los inicios

Jonathan González abrió su negocio en 2013 sobre la base del obrador que tenía su tío Ángel, con el que se puso en un principio a hacer pan y a repartirlo por todo el Occidente cuando decidió volver a casa tras formarse en Gijón y el extranjero. "Luego empecé a hacer yo bollos preñaos, magdalenas, la gente encargaba y poco a poco llegó esto", explica. Una pastelería que la mayoría de días se queda sin un pastel en el mostrador.

Jonathan González y María Athanasiadou con sus hijos Eleni e Ioakim, en Busto, delante de su pastelería / FERNANDO RODRIGUEZ

Su fama ha llegado a tal punto que sus dulces se venden en las tiendas de Oviedo de El Corte Inglés. Ya sea en el obrador, en el mostrador o detrás de la caja registradora, junto a Jonathan González están su tío, su madre, su hermano y su mujer, María Athanasiadou, de origen griego y a la que conoció en París. "Ella se ocupa de las cuentas, sobre todo. Yo del obrador".

Creatividad

Jonathan González no solo apuesta por el buen producto, sino también por la innovación y una presentación exquisita de sus elaboraciones, conquistando a los paladares más exigentes. Los comentarios de los clientes en internet son excelentes.

Horario especial

Durante el próximo puente, el horario de apertura de la pastelería será especial. Abrirá de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 los días 5, 6 y 7, mientras que el lunes 8 solo de 10.00 a 14.00 horas.