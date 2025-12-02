Un menú con estrella Michelin por solo 65 euros en la bodega más bella del mundo: así es el restaurante gallego recién incluido en la famosa guía culinaria, ubicado a dos horas de Asturias

En la Ribeira Sacra (Lugo), a dos horas largas de Asturias, se encuentra la bodega más bella del mundo en la que se puede comer un menú con estrella Michelin por solo 65 euros. Se trata del resturante Vértigo, del chef Rafa Centeno, que acaba de ser incluido en la famosa guía de alta cocina, junto al establecimiento que dirige Miguel González en Ourense. Con ellas, Galicia amplía su universo gastronómico y suma 19 estrellas.

Vistas desde el restaurante Vértigo / Bodegas Regina Viarum

Espectaculares vistas del cañón do Sil

Vértigo es el primer restaurante de bodega de Galicia y el primero también de Lugo en recibir este reconocimiento. Se encuentra entre viñedos, en las Bodegas Regina Viarum, que son un auténtico espectáculo para la vista. Desde ellas, situada en lo alto, con un increíble mirador, se ve el cañón do Sil en toda su inmensidad. Por dentro, el local está puesto con enorme gusto. Cada rincón parece estar sacado de una revista de decoración.

Volver a casa

Según cuenta el cocinero Rafa Centeno, Vértigo nació de la necesidad de volver a mirar a su tierra, Lugo, con platos que "transcienden la cocina tradicional", usando "los mejores ingredientes locales". Cada creación es "un viaje sensorial donde la tradición y la vanguardia se encuentran en perfecta armonía". Esta nueva estrella Michelin es, en palabras del chef, "un impulso para seguir haciéndolo con aún más compromiso y sensibilidad".

Desde 65 euros

Una de las cosas más llamativas de Vértigo es su precio. Pese a su enorme calidad, ahora reconocida por la Guía Michelin, tiene un menú de 65 euros. Se trata del "menú carta", diseñado a partir de los productos de cada temporada y apoyándose en pequeños productores de la zona. Este menú incluye dos aperitivos, a escoger entre dos entrantes o uno y medio, un plato principal y el postre. Asimismo, el restaurante ofrece otro menú, el llamado Vértigo, de 95 euros. En este caso, son tres aperitivos, tres platos principales salados y dos dulces.

Ejemplos de platos

Estos son algunos de los platos que se pueden encontrar en Vértigo: mejillones y berberechos, gazpachillo de aguacate, jalapeños y estragón con tomates cherry tatemados, cebolleta y emulsión de mandarina; takoyaki Japón-Asturias, crema suave de Cabrales, cecina, salsa ustar de sidra y felechos; dumplings de marisco, suquet de Tom Yum de carabineros, camarones fritos y cremoso de cardamono negro; pulpo a la brasa, parmentier Masala de sobrasada y tomates secos, chalotas u setas encurtidas, wanton de tinta y brioche frito; cocido ibérico-marino; salmón curado en miso-ponzu...

De Vigo a Lugo

La llegada a los fogones de Rafa Centeno (Lugo, 1974) fue toda una casualidad. Tras vivir durante su juventud fuera de su tierra natal, regresar a Galicia y diplomarse en Relaciones Laborales, en el año 2001 decide abrir su propio restaurante Maruja Limón, en Vigo.

A partir de ese momento, se desarrolla como chef autodidacta y en 2010 consigue su primera estrella Michelin y dos soles Repsol. En 2021 inaugura su segundo restaurante, Centeno, también en Vigo, en el centro comercial Vialia. En agosto de 2024, Centeno se sumerge en un nuevo proyecto empresarial con Vértigo, cumpliendo así su sueño de volver a Lugo. En esta ocasión, la segunda estrella Michelin tardó muy poco: un año.