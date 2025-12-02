Las perlas del occidente de Asturias: los dos pueblos que entran a formar parte de los más mágicos de España en 2026

Hay pueblos bonitos y los hay que, además de tener una "belleza natural", son mágicos. Estos son los lugares en los que se fija la Red de Pueblos Mágicos de España, que acaba de lanzar su lista de nuevas incorporaciones para 2026. Dos pueblos del occidente asturiano, Navia y Coaña, entran a formar parte de esos lugares que merece la pena descatar por lo que se ve, pero también por lo que se siente paseando por sus calles. De entre 300 candidaturas, solo 22 entornos han sido los seleccionaos.

Pueblos Mágicos significa “pueblos vivos”. Son esos lugares que mantienen sus tradiciones, sus fiestas, costumbres, y el patrimonio inmaterial que los hace únicos. La unión de sus vecinos, la colaboración entre instituciones son otros de los factores que los convierten en lugares donde el visitante siente esta "magia".

Navia y su caracter marinero

Navie entra a formar parte de la red gacias a su caracter marinero, su historia y arquiterctura y el entorno natural. Esto es lo que destacan de Navia los organizadores de esta distinción: "río, mar y montaña se abrazan en Navia, villa costera que conserva el alma marinera. Su puerto, el paseo marítimo y la arquitectura indiana muestran una Asturias abierta al océano, orgullosa de su historia y hospitalaria con quien llega".

Desde el Ayuntamiento agradecen esta distinción que "reconoce el valor de los destinos que mantienen viva su identidad, protegen su patrimonio y apuestan por un modelo de turismo sostenible y respetuoso".

Coaña, cultura y hospitalidad

Coaña es historia pura. Y así se lo han reconocido para entrar a formar parte de esos lugares mágicos de la geografía española. El jurado destaca la riqueza cultural, histórica y natural y a la calidez y hospitalidad de sus gentes. Destaca de Coaña que tiene "uno de los castros más importantes del norte peninsular". En resumen, pone el acento en "su patrimonio arqueológico, junto a la belleza de su costa y sus aldeas" para terminar diciendo que es un destino perfecto porque une "historia, paisaje y hospitalidad".

Desde el Ayuntamiento recogen con emoción la distinción y agradecen a artesanos, emprendedores, vecinos y visitantes por hacer de este lugar un espacio único. Un espacio mágico.