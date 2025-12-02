Esto es lo que piensa el alcalde de Cangas del Narcea sobre la aportación al concejo en los presupuestos regionales

"En un primer análisis de los presupuestos regionales, y en lo que respecta a financiar inversiones en Cangas del Narcea, podemos hablar sin ningún género de dudas, de nuevo recorte a esta tierra". Son las primeras palabras del alcalde cangués, José Luis Fontaniella, tras analizar el documento presupuestario desvelado esta semana por el presidente del ejecutivo regional, Adrián Barbón. "Se trata de un recorte del 5% con respecto a los presupuestos del 2024, que ya contemplaban un recorte sobre 2023. Así que se mantiene la línea de castigo de inversión sobre Cangas del Narcea", señala.

Fontaniella destaca entre las cosas positivas la financiación del nuevo centro de salud del concejo, cuestión en la que agradece el cumplimiento de la consejera, Concepción Saavedra. En concreto, el documento de presupuestos recoge una partida de 844.960 euros para esta obra.

Centros educativos

Como nuevas inversiones, se recoge una partida de 90.000 euros para los accesos a Río Molín y diferentes partidas para mejorar los centros educativos del concejo: el CRA Santana recibirá 94.018 euros; la escuela de Obanca, 40.781euros; la Escuela Hogar de Cangas, 58.500 euros y el colegio de Bimeda, 94.017 euros. "La Consejería de Educación va invirtiendo en nuestros centros aunque no sea al ritmo que necesitan", señala el alcalde.

Entre las "cosas malas" que advierte Fontaniella en el repaso a las partidas está el hecho de que "de los 400 kilómetros de carreteras" del concejo, solo sale una partida para Rio Molín. "Una carretera cada dos años es un castigo que los cangueses deben apuntar para las urnas del 2027", señala Fontaniella. Cabe añadir que los presupuestos recogen partidas para el corredor del Narcea a su paso por el concejo (es el caso del tramo de Cangas a Ventanueva y del que pasa por el túnel de Calabazos), pero Fontaniella señala que son inversiones en vías regionales en las que se hacen labores de mantenimiento.

Sin fondos para la residencia

Por otro lado, el Gobierno cangués lamenta que "pese a las promesas continuas, el Parque Natural de las Fuentes del Narcea no tendrá una financiación económica". Tampoco hay partida para construir la ansiada residencia de mayores. "Ni lo quieren hacer, ni lo van a hacer", apunta Fontaniella, que lamenta que muchas de las partidas para Cangas recogidas en el presupuesto están pendientes desde hace años. Es el caso de la pista Porley-Valliciello, con 362.801 euros de inversión. "Está en presupuestos desde 2023 y se contrató por fin en 2025. Es decir, mantienen partidas de un año a otro que o no ejecutan, o son pagos de infraestructuras de otros ejercicios", señala.

En el mismo caso están las concentraciones parcelarias que figuran en los presupuestos y que, en la mayor parte de los casos, proceden de años anteriores. Entre las cuantías más elevadas en esta materia figura una partida de 608.600 euros para acometer la concentración de Araniego-Olgo-Parajas. Solo son nuevas, apunta Fontaniella, la de Otás-Arbolente y la de la parroquia de San Cristóbal.

Cabe añadir que en los presupuestos regionales también figura una partida de 3.290.583 euros para concluir la construcción del juzgado de Cangas, si bien se trata de una obra financiada con fondos europeos y que ya se remonta al año 2024.