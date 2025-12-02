Restauración de minas y carreteras, los mayores desembolsos del presupuesto del Principado en el Occidente

Las obras para la restauración de antiguas minas vuelven a ser las que se llevan los mayores desembolsos de inversión en el Occidente dentro de los presupuestos del Principado que acaba de hacer públicos el Gobierno de Adrián Barbón. Las cuentas de 2026 recogen 13 millones para restaurar la mina de Tormaleo (Ibias), 14 millones para la de Cerredo, en Degaña, y 694.876 euros para la de Buseiro, en Tineo.

También las carreteras occidentales dan un buen mordisco a los presupuestos regionales. Es el caso de la AS-12 o corredor del Navia para la que figuran más de cinco millones y medio de inversión. En concreto, se recogen dos montantes de 5. 119.806 y 586.803 euros para el tramo de Boal a Doiras, que se adjudicó recientemente. Además, figura una partida de 276.079 euros para el tramo de Doiras a Xío y un montante de 86.728 euros para redactar la mejora del trayecto de Xío a Las Mestas.

La carretera AS-14, de Grandas al Puente del Infierno tiene consignados 2,3 millones para reparar el tramo hasta el alto del Palo. El corredor del Narcea (AS-15) también tiene varias partidas asignadas: 790.607 euros para mejorar el tramo del túnel de Calabazos a Casares y 594.608 euros para actuar en el trayecto de Cangas del Narcea a Ventanueva. Por otro lado, hay una partida de 674.224 euros para arreglar el firme de la AS-11, de Vegadeo a Pesoz pasando por el alto de la Garganta.

Mejora de La Rectoral y Mon

El presupuesto asignado al Occidente también incluye algunas obras esperadas como 1.963.885 euros para la rehabilitación del palacio de Mon, en San Martín de Oscos, o 1,5 millones para dotar de pantalanes al embalse de Salime. Asimismo, se ha reservado una partida de 1,5 millones para obras de mejora en eficiencia energética y accesibilidad en el hotel rural La Rectoral, de Taramundi. En materia de rehabilitación de vivienda, especialmente para convertir antiguas escuelas en pisos, hay un reguero de inversiones desde Boal a Salas.

La Consejería de Salud incluye partidas destacadas para llevar adelante obras esperadas: 1,1 millones para reformar el edificio que acogerá el nuevo centro de salud de Boal y 718.432 euros para iniciar la construcción del centro de salud de Tapia. La actuación de remodelación del hospital y el centro de salud de Cangas del Narcea tiene asignada 844.960 euros.

Saneamiento de La Espina

Otras obras que destacan en inversión son el saneamiento de La Espina (Salas) con 650.000 euros inversión o el saneamiento de San Martín de Luiña, con una partida asignada de 1,4 millones. El saneamiento y depuración de Anleo, en Navia, lleva una partida de 1,5 millones.

En Medio Rural también hay inversiones llamativas para el Occidente como la concentración de La Braña, en El Franco, por 803.000 euros. La de Araniego-Olgo-Parajas, en Cangas, se llevará 608.600 euros, por citar algunas de las muchas obras en materia de ordenación forestal y caminos rurales que están previstas en el ala occidental.

Poca inversión en puertos

Llama la atención la escasa partida de inversión en puertos, pese a que hay obras históricas pendientes como las mejoras en Navia o Tapia. En materia portuaria, aparecen consignados 50.000 euros para el espigón de Navia, 10.000 euros para obras en el puerto naviego, 10.000 euros para el nuevo dique de Figueras y, la mayor cuantía, los 323.168 euros reservados para el dragado de mantenimiento de calados en el puerto castropolense de Figueras.