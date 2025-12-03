Chechu Biriukov, exjugador del Madrid, visita Navia

Navia vivió este fin de semana una jornada para el recuerdo con la visita del exjugador de baloncesto hispanorruso Chechu Biriukov, una figura legendaria del Real Madrid y de la selección española, invitado por la peña madridista La Venera con motivo de la 36.ª edición de su comida anual de hermandad.

La presencia de Biriukov en la villa fue fruto de una gestión "muy especial". Este año, por primera vez, la representación de la peña ante el Real Madrid recayó en uno de sus miembros, el tesorero, Justo García, que decidió solicitar al club la presencia de un jugador de baloncesto, algo inédito en 35 años de historia de la entidad naviega. La elección no dejó lugar a dudas: "Chechu Biriukov, admirado tanto por su extraordinario palmarés como por su conocida cercanía personal", indicó García.

Biriukov firma la camiseta del Madrid ante Juan Coloma, a la izquierda, y Francisco Rodríguez. / R. A. S.

El Madrid respondió enviando al exjugador como representante oficial en una jornada que la directiva de La Venera preparó con mimo. La primera parada, las instalaciones de Industrias Lácteas Asturianas en Anleo, empresa que patrocinó al Madrid durante los años en los que Biriukov estaba en activo. Allí, el grupo fue recibido por el presidente fundador de la compañía, Francisco Rodríguez. El exmadridista firmó una camiseta histórica del club, con el patrocinio de la industria láctea.

A continuación, Chechu Biriukov se desplazó al polideportivo municipal, donde fue recibido por el Club Baloncesto Navia. Biriukov "recorrió las instalaciones, conversó con jugadores y técnicos y se dejó fotografiar con numerosos aficionados". Como gesto especial, realizó el saque de honor en el partido de categoría infantil frente al Grupo Covadonga.

La jornada culminó en la tradicional comida de la peña, celebrada en el restaurante La Colorada. Cerca de un centenar de madridistas participaron en este encuentro festivo que unió "conversación, recuerdos y emoción en torno a la figura del invitado especial".