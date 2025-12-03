Música, risas y excursiones en Tineo para hacer frente a la soledad no deseada en época navideña

El Ayuntamiento de Tineo pone el broche a su programación de actividades para luchar contra la soledad no deseada con una serie de talleres que se desarrollarán a lo largo del mes de diciembre en la villa. “Organizamos estas actividades coincidiendo con las fechas navideñas porque siempre generan sentimientos de tristeza, añoranza y soledad”, explica la edil de Servicios Sociales, Karina Peláez.

Entre las propuestas hay varios talleres intergeneracionales, que dan a las personas que están solas la oportunidad de disfrutar con niños y jóvenes, además de tener un punto de encuentro. Las primeras actividades se desarrollarán el día 10 con un taller musical que tendrá lugar en la escuela de bebés. Por la tarde, se celebrará un bingo cultural en la oficina de turismo, abierto también a la participación de los más jóvenes.

El día 12 se inaugurará la exposición de fotos “Una frase, un sentimiento” en la Casa de Cultura. Las fotografías se tomaron en 30 puntos diferentes del concejo y para su apertura al público se espera contar con todos sus protagonistas.

Las risas abrirán la última jornada de actividad, el día 15, con un taller de risoterapia, al que seguirá un taller de cerámica navideña, también intergeneracional.

El cierre lo pondrá una excursión a Oviedo para disfrutar de su casco histórico iluminado por las luces navideñas.

En la lucha contra la soledad no deseada, el Ayuntamiento de Tineo quiso poner el foco en las personas solas a las que además les cuesta más salir de casa y apuntarse a actividades. Por ello, durante este mes y desde noviembre cuentan con una psicóloga que está realizando visitas a domicilio para acompañarlas emocionalmente para hacer frente a la soledad no deseada. Ya han llegado a más de veinte personas y la idea es que este apoyo psicológico se alargue en el tiempo.

En total, con todas las actividades desarrolladas a lo largo del año, la concejalía de Servicios Sociales calcula que se ha llegado a alrededor de 200 personas que están solas en el concejo. Una cantidad que se repartió entre quienes participaron en diferentes talleres, que durante el año se realizaron en 16 pueblos del concejo, y la asistencia a excursiones y jornadas.