Navia cierra su paseo marítimo por el temporal y pide precaución ante la previsión de olas de hasta 6 metros

El Ayuntamiento de Navia ha procedido a cerrar el paseo marítimo de la localidad a consecuencia del fuerte temporal de mar registrado. "Debido a los desperfectos ocasionados por el temporal de las últimas horas, informamos del cierre inmediato del paseo marítimo por motivos de seguridad. Rogamos a la ciudadanía que respete el cierre y las indicaciones", señala el consistorio en sus redes sociales.

Además, el Ayuntamiento de Navia señala que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso naranja por fenómenos costeros, que afectará a Asturias. El aviso, añaden, está vigente hasta la medianoche del 5 de diciembre, con especial atención al atardecer de este miércoles y a mañana jueves 4 (a partir de las diez de la mañana), cuando se prevé mar combinada del Noroeste con olas de 5 a 6 metros mar adentro. "Se ruega extremar la precaución", señala el Gobierno naviego.