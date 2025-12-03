Polémica con el tráiler de "Los Juegos del Hambre" por los retoques de color que hicieron de las escenas de Somiedo: "Es un lugar tan feo que tuvieron que embellecerlo"

Asturias luce espectacular en el tráiler de la nueva entrega de la saga de "Los juegos del hambre", la película "Amanecer en la cosecha", que se rodó el pasado mes de agosto en el pueblo de Valle de Lago (Somiedo) y en la zona del Hayedo de Montegrande, cerca del puerto de Ventana (Teverga).

En las primeras y esperadas imágenes de la película, la "cornucopia" (la estructura central en la arena que albergaba el "baño de sangre" inicial de la saga de los libros de Suzanne Collins) preside la pradera que lleva a Valle del Lago. El paisaje que puede ver el espectador es increíble: un verde intenso, bellas montañas, un lago precioso y el cielo azul. Pero la realidad, y ahí está la polémica, es que el verde que viste Somiedo durante gran parte del año fue amarillo el pasado verano. La estación elegida para el rodaje y la sequía no ayudaron. De hecho, el rodaje llegó a tener que suspenderse por un incendio que amenazó la joya medioambiental de La Pornacal.

Mofas en redes sociales

Muchos fans de "Los juegos del hambre" no pasaron por alto este detalle, mofándose de la elección de Somiedo como el "lugar más bello del mundo", como así recogía la producción. En redes sociales se pueden leer comentarios de este tipo: "Es un lugar tan feo que tuvieron que embellecerlo". Para corregir la ausencia de verde en sus praderas, los creadores de "Amanecer en la cosecha" tuvieron que regar el interior del círculo y recrear el resto del paisaje con CGI, una técnica que permite mejorar imágenes usando un software especializado.

EN IMÁGENES: Las primeras escenas de la nueva entrega de "Los juegos del hambre", rodadas en Somiedo / Mario Canteli / LNE

El problema fue la época elegida

Como cuenta el tiktoker y divulgador Sowick , el problema no está en Somiedo, cuyo paisaje es tan espectacular como se ve en el tráiler, sino en la fecha elegida para rodar las escenas. "Ha generado mucha controversia que hayan elegido Somiedo para rodar la nueva película de Los Juegos del Hambre, "Amanecer en la Cosecha". Eligieron este lugar porque en el libro la arena donde se celebran los juegos se describe como el lugar más brillante, increíble y con un paisaje espectacular. Y efectivamente, en el tráiler se ve así. El equipo de prensa dijo que Valle del Lago es una localización estrella y que los verdes asturianos serían los protagonistas de la película. Esa era la idea, aunque la realidad fue otra", explica.

"No se dieron cuenta de que en pleno agosto, cuando se iba a grabar, el valle no tendría el verde habitual de la primavera. Por eso, el equipo tuvo que poner vegetación artificial dentro del círculo y el resto lo tuvieron que recrear con CGI. En redes sociales la gente se está burlando porque eligieron ese lugar por lo verde que era, pero luego casi no había verde. Pero gracias a los artistas de CGI el resultado final quedó precioso", añade Sowick.

Comentarios en defensa de Somiedo

Su publicación ha generado una avalancha de comentarios en defensa de Somiedo. "Esa zona está verde todo el año menos en agosto, y fue cuando rodaron", confirma un usuario. "Ya hay que tener mala planificación", se queja otro. "La gente que dice que Asturias no es verde es porque no vino a Asturias en su vida, venir primero y luego habláis", dice enfadada otra. "Los asturianos estamos acostumbrados, como cuando van a los lagos de Covadonga en pleno agosto o a la playa de Gulpiyuri en marea baja", señala otra.