Un puente iluminado: los principales concejos del Occidente prenden la Navidad en la Constitución

El Occidente se prepara para las fechas más especiales del año. La Navidad se enciende este puente en las principales villas. Las más madrugadoras son Luarca, Navia, Salas y Tapia, que se visten de gala este viernes.

Valdés apuesta por el viernes 5 de diciembre para inaugurar su alumbrado navideño. El acto central será en la plaza Alfonso X El Sabio, de Luarca, a las 19:30 horas. Habrá una actuación musical y una gran chocolatada.

En Navia la fecha elegida será el viernes 5 de diciembre, a las 18:00 horas en la plaza del Ayuntamiento. Habrá música a cargo del coro Anima Voices, chocolatada y el espectáculo "White experiencie". Además, del 6 al 8 de diciembre se ha programado un mercado artesanal en Puerto de Vega.

El encendido navideño de Salas también será el 5 de diciembre. A las 16:30 horas se ha programado un taller de baile con El Norte del Olimpo y, a las 18:00 horas, tendrá lugar la actuación mágica de John Ander. Será a las 19:00 horas, con la música de la Escuela Municipal de Música, cuando se encenderá la iluminación. Además, durante el puente, se han programado unas jornadas de puertas abiertas en el monasterio de Cornellana. Habrá visitas guiadas el 6 y el 7 de diciembre.

También Tapia apuesta por el 5 de diciembre para encender su Navidad. De 18:00 a 20:00 horas habrá pintacaras navideño y fotomatón en el parque y, a las 20:00 horas llegará el esperado momento con cuenta a atrás y música a cargo de la banda Marino Tapiega. El día 7 de diciembre la Asociación Mujeres de Serantes organiza su XIV Festival Solidario a beneficio de Fundación Edes. Será a las 20:00 horas en el auditorio de Tapia y actuará el Coro Villa de Navia, el Coro Airiños do Mar y el coro de la propia asociación organizadora.

En Cudillero han elegido el puente de la Constitución para dar el pistoletazo de salida a su programación navideña. El sábado 6 habrá una intensa actividad, que comenzará a las 16:00 horas con un amagüesto organizado por la Comisión de Fiestas de San Pedro. A las 18:50 horas tendrá lugar el encendido de las luces de Navidad y la apertura de la casa de Papá Noel y, a las 19:00 horas, habrá música en directo con FL Covers. El concejo está pendiente además de saber si gana el concurso de Ferrero Rocher para ser el agraciado con la especial iluminación de esta marca de bombones.

La Caridad (El Franco) encenderá su ya icónico árbol de la plaza del Ayuntamiento el sábado 6 a las 20:00 horas. Desde las 17:00 horas habrá pintacaras y merienda, actividades dirigidas a los más pequeños de la casa. Además, el día 7 abrirá sus puertas el Belén Popular Asturiano en la antigua Cámara Agraria. Se podrá visitar hasta el 7 de enero en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Por su parte, Castropol tendrá una actividad navideña este puente. Corre a cargo de la Asociación cultural Amigos del Árbol, que hará su simbólico encendido a las 18:30 horas del sábado 6. Además, contarán con la visita de Papá Noel y habrá chocolate y bizcocho.

Vegadeo celebra su concurso de tapas y pinchos del 5 al 7 de diciembre, en horario de 20:00 a 23:00 horas. Participan nueve establecimientos. Además, el sábado 6 en el recinto ferial se celebrará una nueva edición del mercado de segunda mano. Por su parte, en Villanueva de Oscos, del 5 al 7 de diciembre se celebra la segunda quedada invernarl Biker Friendly para motoristas.

En Cangas del Narcea se ha escogido el domingo 7 de diciembre para proceder al tradicional encendido navideño. La cita será a las 19:30 horas en la plaza del Ayuntamiento, pero, desde las 16:30 hasta las 20:00 horas habrá una tarde de animación con juegos y pintacaras y la visita de los duendes de la Navidad. A las 17:30 horas habrá una chocolatada gratuita para todos los niños y se sorteará entre todos la especial misión de proceder al encendido de las luces. Además del encendido, Cangas tiene este puente infinidad de actividades: celebra una nueva edición de su rally, las fiestas de Santa Bárbara y un homenaje a los Serenos de Madrid.

Allande celebra su mercado Allande Mágico, del 6 al 8 de diciembre y volverá a repetir su exitoso sorteo emulando al que celebra Loterías del Estado cada 22 de diciembre. La tercera edición del mercadillo contará con alrededor de un centenar de puestos y una especial iluminación para abrir la Navidad.

Tineo deja el encendido navideño para el día 13, pero este puente ha organizado un taller de Navidad para el día 5 y, el sábado 6, se inaugurará el belén de Zardaín, uno de los más visitados del concejo. Se podrá visitar hasta el 18 de enero y el horario es de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Por otro lado, Tineo acoge este jueves y el sábado sus fiestas de Santa Bárbara.