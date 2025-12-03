Vicente Pastor, el artista que sigue a la intuición, cierra con su propia voz una nueva sesión de "Mirar un cuadro"

El ciclo XXI "Mirar un cuadro", organizado por el Ayuntamiento de Valdés con la colaboración del Principado, dedicó su segunda sesión a la obra de Vicente Pastor, un creador singular cuya trayectoria fue analizada por el crítico invitado y doctor en historia del Arte, Juan Carlos Aparicio, y, finalmente, por el propio artista, que asistió a la jornada celebrada en el instituto de Luarca, y la cerró con sus reflexiones personales sobre su forma de entender el arte.

Durante su intervención, fue el especialista el que trazó un mapa de las constantes que definen a Pastor: "Su relación profunda con el territorio, su manera de aprender de la naturaleza y de los otros, y su uso intuitivo y primitivo de materiales y técnicas". Subrayó que su obra "es un libro que se escribe a sí mismo desde hace cincuenta años", construido a partir de vivencias, desplazamientos, hallazgos y gestos cotidianos. "Es un artista con discurso propio y reconoible, diría que un pintor, que aprende de todo aquello que le rodea y luego lo encaja con una precisión extraordinaria", señaló.

Elementos naturales

El crítico recordó cómo Pastor trabaja con elementos naturales como pigmentos, restos orgánicos, texturas del paisaje... y cómo a menudo crea piezas efímeras en acantilados, bosques o playas, registradas en fotografía y video. También destacó su "temprana incursión en el lenguaje audiovisual", siendo un pionero, y su capacidad para transformar cualquier escenario en un lugar de creación. Parte fundamental de ese proceso es "la búsqueda del paisaje adecuado", un trabajo para el que incluso contó con una compañera fiel: su perra, que lo acompañó en rutas y exploraciones y le ayudó "a llegar a lugares difíciles donde encuentra inspiración".

Una de las imágenes que proyectó el crítico de arte y en la que aparece el estrecho colaborador de Vicente Pastor, Ernesto García. / Ana M. Serrano

Aparicio relató los lugares donde creó Vicente Pastor, de Viena a otros puntos de la geografía europea. Él "se adapta a lo que se encuentra". Tanto es así que llegó a un piso que acumulaba mucho polvo durante década y gracias en parte a esa creencia que dice que "el objeto tiene memoria", convirtió esta material en parte de su obra.

"Sigo siendo yo y mis paseos"

Pastor estuvo presente en la sala y tomó la palabra al final de la sesión. Con naturalidad dijo que su obra es inseparable de su vida diaria, de esos recorridos que alimentan su mirada: "Sigo siendo yo y mis paseos", afirmó. Explicó que no trabaja con bocetos ni planificaciones previas, porque confía en la fuerza del impulso creativo: "Creo en la intuición"o. Para él, cada acción, cada desplazamiento y cada encuentro con el entorno es un gesto artístico en potencia.

Su intervención sirvió para rematar la idea que había vertebrado toda la jornada: que el arte de Vicente Pastor no es solo la acumulación de obras, sino un modo de estar en el mundo. Una práctica "persistente, ritual y profundamente íntima" que convierte la naturaleza en un taller y la experiencia diaria en una página más del diario visual que Vicente Pastor, a quien le gusta el color y azul, con el que se identifica según el especialista, su obra, lleva escribiendo toda su vida.