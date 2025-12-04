Celebración en Vegadeo: este céntrico supermercado de Vegadeo cambia de "look" y estrena novedades digitales
La "profunda remodelación" del establecimiento forma parte del plan de modernización en el que está inmersa la compañía
La cadena Alimerka ha reabierto este jueves su supermercado de Vegadeo, en plena Avenida de Galicia, tras realizar "una profunda remodelación" que se enmarca en el plan de modernización de la compañía. "El establecimiento se renueva con una estética moderna, una mayor eficiencia energética y nuevas funcionalidades", señala Alimerka sobre esta actuación que no altera el tamaño del área comercial, de 806,50 metros cuadrados.
Entre las novedades de la remodelación está la incorporación de cartelería digital y la implantación de "etiquetas electrónicas de última generación, tanto en sala como en secciones". Este tipo de etiquetas, "están diseñadas para ofrecer una visualización más clara, atractiva y personalizada de los precios y promociones" y reducen el uso de papel. "Ambas medidas refuerzan la apuesta de Alimerka por la innovación y la digitalización", subraya la compañía, que también este jueves reinauguró otro supermercado en la ovetense calle Silla del Rey.
Cuenta la cadena de supermercados que los cambios más importantes de la tienda de Vegadeo afectan a las secciones de perfumería, bodega, frutería y panadería. "Estas dos últimas pasan a formato de libre servicio, agilizando la experiencia de compra", apuntan, al tiempo que dan cuenta de la renovación de las estanterías y de la iluminación, que pasa a ser LED.
La inauguración no solo incluye ofertas especiales en la tienda, sino que en la jornada de este jueves se ha instalado una ruleta de la suerte para sortear vales de descuento y sorpresas entre los clientes.
