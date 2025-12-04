El club de Baloncesto de Navia señala al Ayuntamiento: el polideportivo vuelve a fallar (goteras incluidas) y obliga a jugar en Luarca
"Llevamos más de 20 años sufriendo la nula inversión en unas instsalaciones dignas", denuncia el CBN
El Club Baloncesto Navia (CBN) ha vuelto a denunciar públicamente el estado del polideportivo municipal después de que las goteras impidieran disputar este sábado un partido oficial de Tercera FEB, obligando al equipo a desplazarse a Luarca a última hora.
"Se veía venir, era cuestión de tiempo", afirma el club, Borja Acero, que recuerda que la instalación "no es apropiada para jugar en ninguna categoría". Sin ir más lejos, la lluvia del fin de semana agravó un problema conocido desde hace años: el techo del pabellón vuelve a filtrar agua y la pista queda inutilizada.
El CBN explica que la situación fue "inviable"para jugar un encuentro federado, especialmente con un rival llegado desde Salamanca tras más de cinco horas de viaje. El partido pudo celebrarse gracias a la "inestimable" colaboración del Ayuntamiento de Valdés y el Club Deportivo Marchica. "El favor recibido fue impagable", señala la entidad.
Pérdidas económicas
El club subraya que un aplazamiento habría supuesto un perjuicio económico "de unos 4.000 euros" entre desplazamientos, árbitros, oficiales y posible sanción de la FEB.
Además, el cambio de sede sí supuso una pérdida directa de ingresos: "Entre 900 y 1.000 euros por entradas, kiosko y rifa". También afectó a sus patrocinadores, que no tuvieron la visibilidad prevista y los enumera: "Lamentamos enormemente este perjuicio para La Magaya, Reny Picot y Transportes Basanta".
La directiva pone el foco en el origen del problema: dos décadas sin inversión real en instalaciones deportivas. "Llevamos más de 20 años sufriendo la nula inversión en un polideportivo digno", denuncia el CBN, que recuerda que los reconocimientos institucionales logrados por el municipio como Premio Nacional del Deporte 2012 y Villa Europea del Deporte 2018, no se han traducido en mejoras.
Obsoleto y sin mantenimiento
El club insiste en que el pabellón actual es un equipamiento "obsoleto y sin el mantenimiento necesario", incapaz de responder al crecimiento del deporte local. "Hace muchos años que Navia necesita un nuevo polideportivo municipal" , reclaman.
Con la temporada en pleno invierno, el CBN avisa de que la situación puede repetirse: "Esto es Asturias. Es probable que vuelva a llover un sábado de partido". Y lanza un mensaje claro: "Esperamos poder jugar en casa sin depender de la suerte". El club asegura que Navia necesita soluciones porque hay una gran "necesidad" y pide un nuevo polideportivo.
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Aparece en la balsa de Berbes uno de los coches donde podrían estar los cuerpos de Mari Trini y su bebé, desaparecidas hace 38 años
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más