El club de Baloncesto de Navia señala al Ayuntamiento: el polideportivo vuelve a fallar (goteras incluidas) y obliga a jugar en Luarca

El Club Baloncesto Navia (CBN) ha vuelto a denunciar públicamente el estado del polideportivo municipal después de que las goteras impidieran disputar este sábado un partido oficial de Tercera FEB, obligando al equipo a desplazarse a Luarca a última hora.

"Se veía venir, era cuestión de tiempo", afirma el club, Borja Acero, que recuerda que la instalación "no es apropiada para jugar en ninguna categoría". Sin ir más lejos, la lluvia del fin de semana agravó un problema conocido desde hace años: el techo del pabellón vuelve a filtrar agua y la pista queda inutilizada.

El CBN explica que la situación fue "inviable"para jugar un encuentro federado, especialmente con un rival llegado desde Salamanca tras más de cinco horas de viaje. El partido pudo celebrarse gracias a la "inestimable" colaboración del Ayuntamiento de Valdés y el Club Deportivo Marchica. "El favor recibido fue impagable", señala la entidad.

Pérdidas económicas

El club subraya que un aplazamiento habría supuesto un perjuicio económico "de unos 4.000 euros" entre desplazamientos, árbitros, oficiales y posible sanción de la FEB.

Además, el cambio de sede sí supuso una pérdida directa de ingresos: "Entre 900 y 1.000 euros por entradas, kiosko y rifa". También afectó a sus patrocinadores, que no tuvieron la visibilidad prevista y los enumera: "Lamentamos enormemente este perjuicio para La Magaya, Reny Picot y Transportes Basanta".

La directiva pone el foco en el origen del problema: dos décadas sin inversión real en instalaciones deportivas. "Llevamos más de 20 años sufriendo la nula inversión en un polideportivo digno", denuncia el CBN, que recuerda que los reconocimientos institucionales logrados por el municipio como Premio Nacional del Deporte 2012 y Villa Europea del Deporte 2018, no se han traducido en mejoras.

Obsoleto y sin mantenimiento

El club insiste en que el pabellón actual es un equipamiento "obsoleto y sin el mantenimiento necesario", incapaz de responder al crecimiento del deporte local. "Hace muchos años que Navia necesita un nuevo polideportivo municipal" , reclaman.

Con la temporada en pleno invierno, el CBN avisa de que la situación puede repetirse: "Esto es Asturias. Es probable que vuelva a llover un sábado de partido". Y lanza un mensaje claro: "Esperamos poder jugar en casa sin depender de la suerte". El club asegura que Navia necesita soluciones porque hay una gran "necesidad" y pide un nuevo polideportivo.