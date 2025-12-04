El parque proyectado entre Cudillero, Salas, Valdés y Pravia "incumple las distancias mínimas de seguridad a núcleos rurales"
El colectivo Lin de Cubel lidera las protestas y advierte de que habrá movilizaciones: exigen "transparencia" al Principado
El anuncio de la evaluación ambiental del Plan especial Parque Eólico IEP‑Pravia, un proyecto que afectaría a los concejos de Cudillero, Salas, Valdés y Pravia ha encendido las alarmas entre vecinos, plataformas ciudadanas y colectivos rurales, que advierten del impacto que tendría este parque y sus aerogeneradores sobre el medio ambiente, la salud, el territorio, las viviendas y los recursos hídricos de las zonas involucradas.
Según denuncian desde la Asociación Lin de Cubel y varias plataformas vecinales, "los aerogeneradores proyectados incumplen las distancias mínimas de seguridad a núcleos rurales y urbanizaciones recogidas en las propias directrices del Principado para ordenación eólica". Este tipo de normativa, de carácter preventivo, busca proteger a la población frente a posibles molestias como ruido, sombra, cambios en el paisaje, así como preservar la integridad del entorno natural.
Decisiones de despacho
Pese a estas advertencias, la tramitación del proyecto sigue adelante. Para los vecinos afectados, esto evidencia una forma de transición energética profundamente asimétrica: "Mientras las grandes empresas energéticas obtienen autorización para sus megaproyectos, quienes habitan en entornos rurales sufren las consecuencias de decisiones adoptadas desde despachos, sin contar con su voz ni su consentimiento".
Desde la asociación Lin de Cubel y los colectivos vecinales exigen explicaciones a las administraciones y advierten de que se están movilizando para buscar representación jurídica que defienda sus derechos. Reclaman transparencia, participación ciudadana real y que la planificación contemple criterios de justicia territorial, ambiental y social.
