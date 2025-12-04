El polígono de Tineo despierta el interés de dos empresas del sector de las energías renovables
El Ayuntamiento saca a subasta 14 parcelas en el área de La Curiscada: “Si se materializa la compra nos vamos a quedar prácticamente sin suelo disponible”
Dos empresas del sector de las energías renovables están detrás del interés de compra de varios terrenos en el polígono industrial de La Curiscada, en Tineo. El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para la subasta de 14 parcelas en el área industrial con la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) este miércoles.
En total, son cuatro las empresas interesadas en invertir en el polígono tinetense que presentaron una solicitud de compra ante el Consistorio. Una compra que debe formalizarse ahora con la salida a subasta de las parcelas que han despertado el interés.
Las 14 parcelas a subastar se dividen en cuatro lotes. Dos de ellos corresponden al interés de compra de las dos empresas que serán de nueva implantación para el polígono, mientras que los otros dos responden a la intención de seguir creciendo de negocios ya instalados en el área industrial y que se dedican al sector agrícola y servicios.
“Si se materializa esta solicitud de compra nos vamos a quedar prácticamente sin suelo disponible en el polígono de La Curiscada”, subraya la alcaldesa, Montse Fernández, que destaca la importancia de atraer empresas que apuesten por el polígono de Tineo, ya que la previsión es que con las nuevas incorporaciones se generen nuevos puestos de trabajo.
La última subasta de parcelas en los polígonos de Tineo, incluía tanto espacios en La Curiscada como en el de Forcayao, se llevó a cabo el pasado año ante el interés de dos empresas asentadas ya en sendas áreas industriales de ampliar sus instalaciones. Ambas compras llegaron a materializarse.
