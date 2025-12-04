El precioso bar con tienda que parece estar en una gran ciudad, pero triunfa en un pueblo perdido de Asturias (a dos horas y media de Oviedo) en riesgo de despoblación

Si uno se abstrae del camino de ida, largo y angosto desde el corazón de Asturias, lo primero que pensaría es que está en un restaurante del centro de Madrid o de Barcelona como poco. Ultramarinos Restrepo es un modernísimo y precioso bar tienda que se sale de todo lo esperado para un pueblo. Un pueblo, además, perdido del Principado (está a casi dos horas y media de Oviedo) y en riesgo de despoblación.

El restaurante de Natalia Martínez y Rubén Prieto está en la carretera principal de Grandas de Salime, capital del concejo del mismo nombre, que apenas llega a los 800 habitantes. Pese a todo, el negocio triunfa y acaba de recibir un "Solete" de la Guía Repsol, el primero que consigue el municipio.

Vuelta al pueblo

Restrepo nació en la primavera de 2023 en lo que antaño fue Casa Cachafeiro. Natalia se crió en Gijón, pero decidió volver a Pesoz, el concejo de su familia, embarcándose tiempo después junto a Rubén en esta aventura gastronómica. Ambos tenían claro que querían abrir un local "diferente", con mucho diseño y naturaleza. Y lo consiguieron.

Lo primero que llama la atención de su original bar tienda es la decoración. Cada rincón está puesto con un gusto exquisito y en él se puede desde tomar algo y comer una tabla de embutidos hasta comprar un queso o un tomate. "Aquí se come, se bebe, se conversa, se vive. Una alacena abierta, fértil y frondosa que se nutre de productos seleccionados y del deseo de compartirlos. Un refudgio, un punto de encuentro, un placer de pueblo", resumen en su página web.

El futuro "no solo está fuera"

Natalia Martínez dice más: "No solo es para la gente que pasa, también para los que estamos aquí. Porque yo quiero estar aquí, yo quiero hacer pueblo para mí y para la gente que está aquí. Y, por supuesto, a los que vengan los recibo a tope". En una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, la empresaria defendía así el futuro de los pueblos: "Todavía hay esa idea de que hay que salir de aquí, de que el futuro sólo está fuera. No es verdad. Está guay salir, irse, ver otras cosas, empaparte de otros mundos y otras realidades pero no es cierto que lo mejor está fuera. Que aquí tenemos muchas cosas magníficas para disfrutar. Yo aquí vivo como el marajá de Kapurthala".

También alojamiento

Además de restaurante y tienda, Restrepo es alojamiento. Sus habitaciones son también de lo más coquetas y sus paredes se visten de obras de artistas locales, como Alicia Larsson, Xosé Luis Otero, Nuria Lago y Rubén Prieto.

Clientes maravillados

Quienes llegan a Restrepo quedan maravillados. Tripadvisor está lleno de comentarios excelentes sobre su restaurante. "Excelente servicio, tanto en el restaurante como en el hotel. La comida muy buena y con una sonrisa siempre es mejor!!! A seguir así!!!", resume una clienta. "Precioso. Cuidado hasta el último detalle. Productos de primera calidad. Fenomenal atención. Sin duda muy recomendable. Visita obligada", coincide otro. "Fuimos a tomar unos vinos y la experiencia fue maravillosa. Decoración, concepto, ambiente, trato. El próximo año volveremos. Continuación de nuestro camino", señala otro.

"Increíble, maravilloso un ambiente de lo nunca visto en muchos kilómetros alrededor, una decoración preciosa y personal maravilloso", comenta otra clienta. Y así más y más: "Espectacular y acogedor lugar que mezcla lo de antaño con lo contemporáneo. Trato inmejorable, con cariño y productos de la zona de calidad", añade otro. Y otro más: "Nos encantó todo, el sitio es como trasladarte a otra época, el trato fue excepcional por parte de todos y la comida muy rica. Comimos una tabla mixta de embutidos y quesos muy buena y abundante , unas gildas ricas también, las alcachofas buenísimas y de postre un brownie súper bueno y casero. Lo tienen todo súper limpio y decorado con mucho gusto. Sin duda lo mejor de Grandas. Recomendable 100%".