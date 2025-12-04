Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los secretos sobre filatelia se vuelven a lucir en Luarca: descubre cuándo y dónde

El grupo numismático municipal presenta una nueva colección de su socio de honor, Andrés García Pascual

Detalle de una de las exposiciones de Andrés García Pascual.

Detalle de una de las exposiciones de Andrés García Pascual.

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

La capital valdesana se dispone a abrir la temporada navideña con un toque de distinción cultural. El grupo Filatélico y Numismático "Río Negro", de Luarca, anuncia la inauguración de su XI Exposición de Navidad, esta vez dedicada al Banco Pastor y el balneario de Mondariz.

Se trata de una cita ya consolidada en el calendario local que reúne cada año a coleccionistas, curiosos y aficionados al relato histórico que encierran sellos y monedas.

El acto tendrá lugar el viernes 5 de diciembre, a las 19:30 horas, en un enclave tan emblemático como cargado de tradición: el antiguo Salón Amarillo del Círculo Liceo de Luarca, ubicado en la céntrica calle Álvaro de Albornoz, 8. El espacio volverá a convertirse en escaparate de piezas únicas y de pequeñas grandes historias, según el presidente, Orlando Pérez.

En esta edición, la muestra adquiere un cariz especial al estar dedicada a las colecciones privadas del socio de honor de la entidad,el gallego Andrés García Pascual, quien todos los años trae novedades a Luarca.

Desde el Grupo "Río Negro" se invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta celebración cultural y a respaldar la labor de conservación y divulgación que la asociación lleva décadas impulsando. Como ya es tradición, la inauguración concluirá con un "vino español".

La exposición se podrá visitar hasta el 20 de diciembre de 19.00 a 20.10 horas. Los domingos y el lunes permanecerá cerrada.

