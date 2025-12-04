Los secretos sobre filatelia se vuelven a lucir en Luarca: descubre cuándo y dónde

La capital valdesana se dispone a abrir la temporada navideña con un toque de distinción cultural. El grupo Filatélico y Numismático "Río Negro", de Luarca, anuncia la inauguración de su XI Exposición de Navidad, esta vez dedicada al Banco Pastor y el balneario de Mondariz.

Se trata de una cita ya consolidada en el calendario local que reúne cada año a coleccionistas, curiosos y aficionados al relato histórico que encierran sellos y monedas.

El acto tendrá lugar el viernes 5 de diciembre, a las 19:30 horas, en un enclave tan emblemático como cargado de tradición: el antiguo Salón Amarillo del Círculo Liceo de Luarca, ubicado en la céntrica calle Álvaro de Albornoz, 8. El espacio volverá a convertirse en escaparate de piezas únicas y de pequeñas grandes historias, según el presidente, Orlando Pérez.

En esta edición, la muestra adquiere un cariz especial al estar dedicada a las colecciones privadas del socio de honor de la entidad,el gallego Andrés García Pascual, quien todos los años trae novedades a Luarca.

Desde el Grupo "Río Negro" se invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta celebración cultural y a respaldar la labor de conservación y divulgación que la asociación lleva décadas impulsando. Como ya es tradición, la inauguración concluirá con un "vino español".

La exposición se podrá visitar hasta el 20 de diciembre de 19.00 a 20.10 horas. Los domingos y el lunes permanecerá cerrada.