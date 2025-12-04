Así será la histórica iluminación navideña de Cudillero (si gana un concurso nacional): más de 200.000 bombillas, un árbol de 12 metros, un bombón gigante y hasta fuegos artificiales y cañones de confeti
La villa marinera aspira a convertirse el 17 de diciembre en el pueblo mejor iluminado de toda España, gracias a la campaña de una famosa marca de bombones
Más de 200.000 bombillas led, un gran árbol iluminado de 12 metros, una bola gigante que simula un bombón... Y para rematarlo: fuegos artificiales y cañones de confeti en el momento del encendido.
Así podría ser la histórica iluminación navideña de este año en Cudillero si ganase la final de la campaña "Juntos Brillamos Más" de Ferrero Rocher. La villa marinera asturiana, que aspira a tener el mejor alumbrado de la Navidad de toda España, compite contra Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Gran Canaria) en la duodécima edición del certamen, que reunió por primera vez a 17 pueblos.
La votación (cualquiera puede participar) permanecerá abierta hasta el 7 de diciembre a través de la página web de Ferrero Rocher. Al día siguiente se darán a conocer los dos pueblos finalistas, que competirán por celebrar una inolvidable ceremonia de encendido de luces junto al presentador Jesús Vázquez, el próximo 17 de diciembre.
La gran fiesta de 2025
El ganador del año pasado fue Ribadavia, en Orense (Galicia), y el despliegue de luces fue increíble, con 250.000 bombillas, tres kilómetros de cableado, un árbol de 12 metros, un bombón gigante de Ferrero Rocher iluminado. Por supuesto, todo en dorado. Por si fuera poco, en el momento en el que Jesús Vázquez presionó el botón de encendido, hubo fuegos artificiales y confeti. Fue apoteósico.
Todos los ganadores
Y así, llenando de luz y Navidad los pueblos de España, lleva la famosa marca de bombones once años. En su primera edición, realizada en 2014, el triunfador fue el pueblo turolense de Valderrobres. En las sucesivas, se han encumbrado a Morella (Castellón), Rubielos de Mora (también de Teruel), Guadalupe (Cáceres, también triunfador en 2019) y Puebla de Sanabria (Zamora). Desde 2020 en adelante, los ganadores han sido Astorga (León), Olite (Navarra), Mojácar (Almería), La Alberca (Salamanca) y Ribadavia (Galicia).
Impacto mediático y económico
Además de las luces y el orgullo local, el premio Ferrero Rocher genera un gran impacto mediático (de hecho, el encendido se retransmite en directo a través de Telecinco) y económico. Supone más visibilidad y, en consecuencia, más turismo.
La apuesta del Norte
Desde Ferrero Rocher consideran a Cudillero "la apuesta del norte" de esta edición y lo definen como "el anfiteatro de colores del Cantábrico". Y dicen más: "Las casas de colores parecen descolgarse hacia el puerto, lo que le convierten en una postal icónica de España. Compite con una mezcla imbatible de tradición pesquera auténtica y la elegancia artística del Palacio de Selgas". Con todo, la villa marinera acaricia el título de pueblo mejor iluminado del país.
