Sorteos semanales de 200 euros y un concurso para acercarse a los escaparates: así anima Tineo las compras navideñas en el comercio local
Treinta y cinco negocios de la villa comenzarán este viernes a repartir participaciones por cada compra para optar a los vales semanales, además esconden diez elfos que animan a encontrar para llevarse un premio
Tineo anima a las compras navideñas en el comercio local con la campaña “Compra en Tineo, regalamos la Navidad”. Una iniciativa que premia a los clientes con la opción de participar en un sorteo semanal de 200 euros y dos sorteos finales de 500 euros que se realizarán el día de la cabalgata de los Reyes Magos, el 5 de enero.
La mayoría de los comercios de la villa se suman a esta iniciativa, en total son 35 los negocios de todo tipo los que a partir de este viernes 5 de diciembre entregarán a sus clientes papeletas para participar en los sorteos por cada compra realizada.
“Es una campaña que funciona muy bien, a la gente le gusta recibir una participación para el sorteo por sus compras”, explican la comerciante Lucrecia González.
Además, durante estas fechas los comercios también invitan a la gente a participar en un concurso que tiene premio. Este año la propuesta es encontrar en los escaparates de los negocios participantes 10 elfos que vestirán bufandas de colores en representación de diferentes neurodiversidades.
“La idea partió de la Asociación Estelas de Salud que nos dona los elfos y creemos que es una manera de visibilizar las diferentes neurodiversidades existentes y las problemáticas que viven muchas familias”, explica la comerciante Lorelay Álvarez.
Quienes encuentren todos los elfos entrarán en el sorteo de 200 euros y una caja de experiencias familiar.
La campaña de Navidad tinetense cuenta con el impulso del Ayuntamiento. La alcaldesa, Montse Fernández, coincide con las comerciantes en destacar que es una campaña que funciona muy bien y asegura que “a todos nos hace ilusión recibir una papeleta para el sorteo por nuestras compras”. Además, la regidora anima a los comerciantes tinetenses a volver a unirse en una asociación para poder organizar más eventos que animen las compras en el comercio local.
