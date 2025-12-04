Valdés celebra una Navidad de música y juego

El concejo de Valdés se prepara para vivir una Navidad especialmente intensa. El Ayuntamiento ha organizado en Luarca un calendario que arranca con el encendido de luces y se extiende hasta la Cabalgata de Reyes, con propuestas para todas las edades: deporte al aire libre, mercados, música coral, teatro familiar y la participación del Conservatorio de Música del Occidente de Asturias.

Una imagen de la cabalgata de Reyes de Luarca celebrada en ediciones anteriores. / D.A

El pistoletazo de salida será mañana, 5 de diciembre, con el encendido navideño en la plaza Alfonso X el Sabio, a las 19.30 horas, acompañado por un concierto del Conservatorio de Música del Occidente de Asturias, centro municipal con sede en Villar que concentra buena parte de la actividad musical del concejo. La misma plaza será escenario durante todo el mes de los mercados navideños, programados todos los sábados de diciembre y el 3 de enero, con ambientación musical para animar las compras y el paseo.

Música y deporte

El deporte también tendrá protagonismo propio con el I Ciclocross Villa de Luarca, previsto para el 13 de diciembre en el circuito de La Capitana. La prueba figura dentro del calendario asturiano de ciclocross y está organizada por el club Las Brañas y el Mar, con un límite de 300 participantes federados y categorías que van desde escuelas hasta élite masculina y femenina.

En el capítulo musical, el Conservatorio y las corales locales marcarán la agenda. El 18 de diciembre, la Iglesia de Santa Eulalia acogerá un concierto del Conservatorio a las 19.30 horas, mientras que el martes 23 de diciembre, en el mismo templo, será el turno de la Coral Villa Blanca, formación con más de cuarenta años de trayectoria que este 2025 celebra el 40.º aniversario de su concierto de verano y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valdés en su actividad habitual.

La programación coral se completa con el concierto de la Coral Santa Eulalia, el 27 de diciembre en el Casino de Luarca, y con el recital del Coro del Centro de Mayores, que cerrará el año el 30 de diciembre, de nuevo en la iglesia parroquial. Estos conciertos refuerzan el peso de la música coral en el concejo y convierten las fiestas en una ocasión para escuchar a agrupaciones estrechamente ligadas a la vida social del concejo.

El Conservatorio del Occidente será además epicentro de varios espectáculos para público familiar. Entre ellos figura "Fantasía Telemann", de la compañía asturiana Higiénico Papel Teatro, un montaje que combina música clásica y teatro y que ya se ha representado en programaciones como la de la Sociedad Filarmónica de Gijón, donde se presenta como un recorrido teatralizado por las fantasías para flauta de Georg Philipp Telemann, pensado para entretener a mayores y pequeños.

El día 26 de diciembre llegará "Alí Atar, mensaxeru de los Reis de La Buelga", sesión de narración oral incluida en la red autonómica Asturies, Cultura en Rede. El personaje de Alí Atar se ha convertido en Asturias en el mensajero de los Reyes Magos: según recuerda la propia red y la bibliografía sobre la figura de Aliatar, es quien recoge las cartas de los niños y niñas y abre paso a Sus Majestades en muchas cabalgatas del Principado. En Valdés, el cuentacuentos combinará historias sobre sus viajes con la recogida de peticiones del público infantil.

También habrá espacio para la música educativa con "El show de Susana", un espectáculo infantil en el que las canciones abordan valores como el respeto a la naturaleza, la solidaridad o la educación vial, y que ha pasado por distintos teatros y auditorios de la región. A ello se suma el concierto solidario "Voces por Benín", parte de la gira del proyecto impulsado por la Fundación Juntos por la Vida, que da formación musical y en valores a niños y niñas de Benín y utiliza la música y la danza tradicional africana para visibilizar los derechos de la infancia.

La recta final la pondrá "Naviditis Musiquitis", un espectáculo familiar del proyecto Cuentitis Musiquitis que, según la programación de otros municipios donde se ha representado, mezcla cuentos, humor y música en directo para que la Navidad sea una fiesta compartida por niños y adultos.

En el plano más festivo, la agenda se completa con dos citas muy esperadas por el público infantil: la Cabalgata de Papá Noel, el 23 de diciembre por el paseo del Muelle, y la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, el 5 de enero, que pondrá el broche final a una Navidad en la que Valdés apuesta por la cultura, el deporte y la vida en la calle como ingredientes principales de las fiestas.