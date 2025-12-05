Estudiantes tinetenses consiguen recaudar más de 400 euros para Galbán en un mañana gracias a un mercadillo
En el puesto se puso a la venta repostería casera, plantas y accesorios navideños
Con el objetivo de recaudar fondos para la asociación Galbán, que trabaja en la lucha contra el cáncer infantil, un grupo de estudiantes del IES Concejo de Tineo crearon un puesto navideño en el mercado semanal de Tineo, que se celebra cada jueves. Pusieron a la venta repostería casera y accesorios navideños realizados a través de manualidades, además de plantas.
El lluvioso día no impidió que la propuesta tuviera buena acogida y al final de la mañana, el puesto se había quedado casi sin existencia y los estudiantes consiguieron recaudar 430 euros, tanto de las ventas como de las donaciones realizadas por la gente en una hucha de la asociación.
La idea de crear el mercadillo fue de los estudiantes del segundo año del ciclo de grado superior de Administración y Finanzas, como parte de una asignatura. Además, contaron con la colaboración de los estudiantes de formación profesional básica de Aprovechamientos Forestales, que se encargaron de crear los accesorios navideños y de aportar las plantas, mientras que la repostería corrió a cargo del alumnado de Administración y Finanzas.
“El balance es muy bueno para ser el primer año que se organiza y que el tiempo no nos acompañó, la gente de Tineo colaboró y aparte de comprar, también realizaron donaciones”, analizan los estudiantes.
