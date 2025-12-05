El Franco aprueba su presupuesto de 2026: asciende a cinco millones, un once por ciento más

El Ayuntamiento de El Franco acaba de dar luz verde a un presupuesto de 5.091.875,68 euros para 2026, un montante que crece un 11,25 por ciento con respecto al de este año. El documento salió adelante con los únicos votos del equipo de gobierno socialista, ya que el PP se abstuvo y el portavoz IU-Más País, Gildo Tellado, votó en contra.

La alcaldesa, Cecilia Pérez, explica que es un presupuesto "prudente". "Es fundamental cumplir las reglas de gasto y no gastar más de lo que tenemos. En 2026 contaremos con inversiones importantes como la del campo de fútbol, pero no están reflejadas porque aún no tenemos el dinero", apunta. Se refiere Pérez, al montante de 600.000 euros que figura en los presupuestos del Principado para convertir el campo del Este en el primero de hierba artificial del Navia-Eo.

Rotonda en Novales

Además del montante de 600.000 para el campo de fútbol, los presupuestos del Principado reflejan una partida de 150.000 euros para iniciar una de las obras más esperadas: la construcción de una glorieta de acceso al polígono de Novales. La actuación ronda los 700.000 euros pero, si no hay novedad, la obra empezará el año que viene con esa primera partida. Tampoco esta obra tiene reflejo en los presupuestos municipales.

La cuantía dedicada a inversión de las cuentas de 2026 es baja, en concreto de 167.000 euros, sin que sobresalga ninguna actuación. Sin embargo, añade Pérez, en 2026 se esperan obras como las arriba citadas y también esperan poder adquirir una parcela en La Caridad para la construcción de vivienda protegida.

Volviendo a los presupuestos, indica Cecilia Pérez que el 60 por ciento de la inversión se destina al capítulo de gastos de personal, un 34 por ciento va dedicado a gastos corrientes y servicios y, un 3,3 por ciento a inversiones reales. Destaca la primera edil el aumento del montante destinado a la promoción y protección de la salud, es decir, a la atención social del concejo. En este aspecto, señala que no hay personas en lista de espera para ser atendidas.