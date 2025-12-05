Como un Harrods, pero de Zara Home: así es la increíble oficina postal de época que ha recreado Inditex a dos horas de Asturias para reunir todos sus artículos navideños

Zara Home vuelve a sorprender por Navidad y transforma una de sus cientos de tiendas repartidas por el mundo en una especie de Harrods. Solo una y está en España, a dos horas de Asturias. Se trata del Zara Home de la calle Compostela de La Coruña, que por tercer año consecutivo convierte su planta baja en un "pop up" navideño.

En esta ocasión, Zara ha recreado una oficina postal de época en la que se pueden encontrar todos sus artículos de la Navidad, expuestos con un gusto exquisito. Este singular espacio ya está abierto desde este jueves, en cuya inauguración participó la presidenta de Inditex, Marta Ortega Pérez, y se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Un tren de cartas por el techo

La tienda más navideña de Zara Home cuenta con un espectacular árbol de cinco metros de altura, que da la vivienda a sus clientes y que está rodeado de adornos para comprar. Ahí empieza la magia, con un tren de cartas que recorre el techo y que está en constante movimiento. Las cartas para Papá Noel y los Reyes Magos viajan por toda la tienda.

Espacios pensados para los niños

En el espacio tienen especial protagonismo los niños, con muchos elementos dedicados a los más pequeños de la casa. Es el caso de una estantería llena de libros infantiles o una jaima donde se puede jugar con casas de muñecas. Además, hay sesiones de cuentajuegos, que se celebrarán a las 11.00 y a las 16.00 horas durante los fines de semana y festivos, y a las 12.15 y 16.00 el resto de días.

Área de personalización

En la tienda se puede encontrar de todo: muñecos, peluches, bolas de nieve, lámparas, manteles, tazas, moldes de cocina... Y, por supuesto, cientos de adornos navideños. Por si fuera poco, el espacio cuenta con un área de personalización, donde se pueden bordar desde pijamas a calcetines navideños, y para rematar la experiencia, tiene una sección de cafetería donde poder tomarse un chocolate con churros.

Con todo, un plan perfecto y cerca de casa para estas Navidades.