La plataforma "Salvemos nuestro hospital" critica la falta de un neurólogo y Salud dice que el servicio lo cubren profesionales de Avilés
El colectivo, afín al PP, asegura que el anuncio de las últimas inversiones es una cortina de humo "para desviar la atención" de lo importante: la falta de sanitarios
El hospital de Jarrio afronta una nueva situación de inestabilidad asistencial tras la marcha de uno de los dos neurólogos que prestaban servicio en el centro, según denuncia la plataforma "Salvemos nuestro hospital", afín al PP. El traslado de este especialista a otro hospital, deja al centro comarcal con un solo profesional en la especialidad de Neurología.
Sin embargo, el gerente del hospital, Pedro Jiménez, resta importancia a esta casuística, que suele darse por el concurso de traslados habitual y asegura que en ningún momento el proceso alteró el servicio asistencial.
"Todas las semanas se desplazan dos especialistas de Avilés", indica y asegura que, en todo caso, la Consejería espera que la plaza se cubra de forma definitiva. "Con la nueva organización de áreas, Jarrio tiene el total apoyo de Avilés, hay una colaboración máxima", señala. Jiménez indica además que este hecho no dejó la consulta sin servicio, "lo que pasa es que en algunos casos no siempre será la misma persona la que atienda al paciente".
Anulación de consultas
Por su parte, la plataforma atribuye a esta baja la anulación masiva de consultas, una situación que, según sus datos, afectó en los últimos días a decenas de pacientes cuyas citas dependían del facultativo que abandonó el hospital.
El colectivo acusa, además, a la Consejería de Salud de haber ocultado esta marcha durante la visita oficial que la Consejera hizo la semana pasada al hospital. En su lugar "se anunció la contratación de un proyecto para reformar algunas estancias del hospital", lo que, advierten los denunciantes, habría servido para desviar la atención del problema de personal.
A la falta ya existente de urólogos, la plataforma suma ahora la pérdida de un neurólogo, algo que tendrá "consecuencias directas" para la atención sanitaria en el área. Asimismo, critica el silencio o apoyo de varios alcaldes de la zona a la Consejería de Salud.
El gerente del hospital advierte que la plataforma no habla de los servicios que sí se incorporan: digestivo y endocrino son dos de ellos. También, el próximo enero, entrará en la plantilla una rehabilitadora. "Es normal que algunos profesionales quieran un destino en el que puedan ver otros procedimientos o patologías que aquí no se tratan, pero ahora tenemos todo el apoyo de Avilés y también los sanitarios se sienten más arropados", apunta.
