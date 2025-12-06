Alta participación y variedad temática en el Certamen Literario César Feito de Tineo, que ya tiene ganadores

El veterano Certamen Literario César Feito que promueve el Ayuntamiento de Tineo ya tiene premiados. El concurso de relatos en asturiano para estudiantes de todas las edades del concejo cuenta este año con 16 trabajos destacados repartidos en las tres categorías que lo componen.

En esta edición, que ya es la vigesimoctava, se presentaron 76 cuentos de todos los centros educativos de Tineo. El jurado, formado por el escritor Elías Veiga, la filóloga Mónica Rodríguez Riesgo y la concejala de Cultura, Karina Peláez Rodríguez, destaca el gran nivel de participación, pero sobre todo “la originalidad, calidad y variedad temática de los trabajos presentados”.

Entre los temas más tratados en los relatos se encuentran asuntos de actualidad, como la guerra en Ucrania, la problemática ganadera, la nostalgia por los viejos tiempos en los pueblos o relatos sobre tradiciones.

Premiados hasta 8 años

Este año, además, el primer permio de la categoría A (hasta 8 años), pasa a llamarse “Premiu especial Xuan Bello”, en honor al escritor tinetense fallecido este año. Un galardón que recayó en “Una colmena mui amena”, obra de Laura Martínez Rodríguez, alumna del colegio Verdeamor. El segundo premio fue para “Vamos a la l.leña”, de Adrián Fernández Arnaldo, del CRA Eugenia Astur – La Espina (Escuela Tuña), mientras que el tercer premio lo obtuvo “La xanina perdida”, de Martina Menéndez Menéndez, también del CRA Eugenia Astur – La Espina (Escuela Tuña).

Pero, además, el jurado acordó otorgar varios accésits, el primero correspondió a “La princesa de color negru”, de Hiba Hachimy Bellamallen, del colegio de Navelgas, y el segundo fue para “La neña navideña”, de Lucía Fernández Carbajal, igualmente alumna del colegio de Navelgas.

Los mejores relatos de la categoría B

En la categoría B del certamen (9 a 12 años), el primer premio fue para “La fueya que nun cayó”, de Liz Vanessa Lafargue Alonso, alumna del colegio Verdeamor. El segundo recayó en “Zipi el gatu”, de Manuela del Oso del Oso, del CRA Eugenia Astur – La Espina, mientras que el tercero lo obtuvo “El zombi del sacu”, de Enol Iglesias Iglesias, estudiante del CRA Gera-Cuarto Los Valles.

En este caso también hubo numerosos accésits. El primero fue para “Na clase d’asturianu”, de Victoria Menéndez Haisan, del colegio El Pascón. El segundo se lo llevó “El sol y el corcuspín”, de Aaron Felipe Montero Ramírez, del Verdeamor, y el tercero recayó en “Al to llau”, de Lara Martínez Rodríguez, de Navelgas. También hubo un cuarto y quinto accésit para “El misteriu d’Oubona”, de María Martínez Rodríguez, alumna del Verdeamor, y “La vaca conductora, el gatu y el zorru”, de Eloy Rodríguez Menéndez, del CRA Gera-Cuarto Los Valles, respectivamente.

Los ganadores del instituto tinetense

En la categoría C (13 a 16 años), el ganador fue “L’últimu horreru”, de Noé Pérez Gayo, el segundo recayó en “Un gadañu endemoniáu”, de Tatiana Gómez Ramírez, mientras que el tercer premio lo obtuvo “El viaxe de Nel”, de Blanca Pérez Conde, todos ellos alumnos del IES Concejo de Tineo.

El Certamen Literario César Feito se convoca anualmente por el Ayuntamiento de Tineo, con la colaboración de la Consejería de Cultura, para promocionar la creatividad literaria y artística en asturiano entre los niños y jóvenes del concejo.

Acto de entrega, el 11 de diciembre

La entrega de premios tendrá lugar el próximo jueves 11 de diciembre, a las 12.00 horas, en la Casa de Cultura. Previamente al acto, los alumnos premiados tendrán un encuentro literario con el escritor Ismael González Arias, ganador del 45º Premiu Xosefa Xovellanos de Novela en asturiano con la obra “1664/1665”. Este encuentro se enmarca en el programa Asturies Cultura en rede y el circuito Autores nel Camín.

El acto de entrega de los premios contará con la participación del profesorado del Área tradicional de la Escuela Municipal de Música, que pondrán música al inicio y el cierre del acto.