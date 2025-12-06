El análisis del collage digital de Carmen Santamarina despide el ciclo artístico “Mirar un cuadro” de Valdés

El ciclo XXI "Mirar un cuadro", organizado por el Ayuntamiento de Valdés con la colaboración del Principado, finalizó analizando una obra de la artista Carmen Santamarina, titulada "Ni inventario, pues yo misma". El encargado de llevar el trabajo de la diseñadora gráfica y artista visual ovetense al ciclo de ponencias celebradas en el instituto Carmen y Severo Ochoa fue Santiago Martínez, doctor en Historia del Arte, profesor y crítico de arte.

"Me interesa la aportación que hacen las mujeres creadoras y no tuve duda en elegir esta pieza tan especial de Carmen Santamarina, una obra que da mucho juego", cuenta el ponente, que escogió la obra "Ni inventario, pues yo misma", galardonada con el premio "Ayuntamiento de Valdés" en el LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca, en 2023.

La creación de Santamarina es un collage digital, que Santiago Martínez utilizó para hablar a su público de "la importancia de la forma en como está hecha la obra, las distintas técnicas de impresión y de ensamblaje".

Santiago Martínez durante su explicación. / R. D. Á.

También destacó como la artista incorpora elementos ajenos como los clavos. "Ella se inspira en un poema de una escritora del siglo XVII, de Sor Juana Inés de la Cruz, y esos clavos que aparecen en la obra tienen un sentido como defensivo, incluso agresivo, y compensan la parte más poética".

En la ponencia también participó la propia artista a la que los asistentes aprovecharon a preguntar sobre su técnica de trabajo del collage. "La obra no es una fotografía, pero tampoco es arte plástico, es una mezcla de todo y siempre genera interrogantes sobre cómo llego a eso, cómo manejo la fotografía, porque primero la trabajo en el ordenador y luego hago una impresión y la trabajo".

El ciclo se cerró con la entrega de premios y diplomas a los ganadores del II Concurso "Reinterpreta la colección museográfica municipal valdesana", un trabajo que realizan los estudiantes del bachillerato Artístico del IES Carmen y Severo Ochoa.

La edil de Cultura, Clara García, destaca de esta cita con el arte que se trata de "uno de los proyectos culturales más consolidados y valiosos de nuestro concejo, combinando divulgación, educación artística y participación ciudadana".