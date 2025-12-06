Detienen a un vecino de Vegadeo, de 22 años, por llevar droga escondida en el cenicero de su coche

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un vecino de Vegadeo, de 22 años, por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El joven conducía su vehículo por la autovía A-8 cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navia le daba el alto y en la inspección del vehículo encontraba la droga escondida en la parte interior del mecanismo del cenicero trasero del coche. En total, la droga incautada fueron 28,8 gramos de cocaína y 4 gramos de hachís, que estaban escondidos dentro de una funda de gafas.

Fuentes de la Benemérita detallan que la patrulla paró el vehículo a la altura de la salida de Figueras-Castropol el pasado 2 de diciembre, a las 23.20 horas. Dentro viajaban dos varones de 22 y 37 años que mostraron una “actitud nerviosa y sospechosa” a juicio de los agentes.

De ese modo, procedieron a su identificación y realizaron una observación del interior del coche, percatándose de que había varios envoltorios de los que habitualmente se usan para la distribución de dosis de cocaína.

Ante este hallazgo, los agentes realizaron un registro del vehículo y de sus ocupantes. Tras desmontar el cenicero trasero del coche, encontraron en su interior una funda de gafas de tela de color negra que contenía un envoltorio con supuesta cocaína y un trozo de supuesto hachís.

En ese momento, el conductor reconoció que la droga era suya y se procedió a su detención como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. Acto seguido, se realizó su traslado a dependencias de la Guardia Civil de Navia para realizar las diligencias y ponerlo a disposición del Tribunal de Instancia número 1 de Castropol.

La droga incautada, 20, 8 gramos de cocaína y 4 gramos de hachís será trasladada al Área de Sanidad de la Delegación de Gobierno en Cantabria para su depósito y posterior destrucción.