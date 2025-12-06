"Navia no tendrá ni una obra portuaria en 2026", denuncia el Partido Popular

La diputada regional y portavoz de Infraestructuras del Partido Popular, Cristina Vega Morán, puso a Navia como ejemplo del "abandono que sufren los puertos asturianos". Detalló que el concejo tiene "dos espigones por arreglar y una previsión de 60.000 euros (en el proyecto de presupuestos del Principado para 2026), hacen presagiar, que no harán ni una sola obra portuaria en Navia en 2026".

Vega Morán, que estuvo en Navia este viernes acompañada por la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, destacó como muy importantes la reparación del espigón del puerto y del espigón de la ría de Navia y denunció que estas obras continúan retrasándose año tras año. "En el caso del espigón del puerto, en 2024 se presupuestaron 200.000 euros sin que se ejecutaran las obras; en 2025 la partida se redujo a 10.000 euros y en 2026 se mantiene esta misma cantidad, claramente insuficiente para su realización", detalló.

Retrasos en la reparación del espigón de la ría

En cuanto al espigón de la ría de Navia, la diputada popular recalca que aún ha sufrido más retrasos: "Inicialmente, el Gobierno del principado de Asturias afirmó que no era de su competencia, mostrando un desconocimiento de sus obligaciones. En 2024 tuvo que realizar una reparación urgente de más de 150.000 euros utilizando la partida del espigón del puerto, ya que no se había previsto presupuesto. En 2025 no se destinó ninguna partida y en 2026 solo se contemplan 50.000 euros para la redacción del proyecto, por lo que tampoco se realizarán las obras", afirmó.

La regidora naviega, también del PP, considera "ficticia" la partida de 50.000 euros para el proyecto del espigón de la ría de Navia y añade que lo único que se busca con esa cuantía es "callar la reivindicación del pueblo de Navia, pero Navia no va a deja de exigir esta infraestructura tan imprescindible habida cuenta de los resultados que provocan cualquiera de los temporales que nos afectan", subrayó.

Precisamente, la plataforma Salvemos el espigón de Navia ha remitido una nueva carta al presidente del Principado, Adrián Barbón, para reclamar una actuación "urgente" en la defensa marítima del municipio. Lo que plantean en el escrito es una ampliación de 40 metros del espigón. Además, recuerdan los temporales que azotan estos días la costa occidental.

Inversión por debajo de los 6 millones

Además, Cristina Vega critica el presupuesto general que se dedica a Puertos para 2026. Asegura que en las cuentas se repiten partidas de otros años que no se ejecutaron y se reduce la inversión. "Por primera vez la inversión en Puertos se sitúa por debajo de los 6 millones de euros", expone la diputada del PP, que añade que el presupuesto es continuista. "El 61 por ciento de las obras ya estaban previstas el año pasado. Son los mismos anuncios de siempre. El Gobierno socialista repite partidas que nunca ejecuta, añade.

En este sentido, expone que, a 31 de octubre de 2025, la ejecución presupuestaria acumulada solo alcanzaba el 29 por ciento del presupuesto "lo que refleja una tendencia de inversión insuficiente que sigue afectando a proyectos clave para la región".

La diputada popular también lamentó que Asturias siga siendo la única comunidad sin Ley de Puertos: "Desde 2021 no se ha destinado ninguna partida presupuestaria para la redacción de esta ley, prometida desde que Barbón es presidente".