La Navidad comienza a encenderse en varios concejos del Occidente con actuaciones musicales, espectáculos y chocolate caliente

El puente festivo de diciembre ha sido la fecha elegida por muchos concejos del Occidente para dar la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado. Navia, Valdés, Tapia de Casariego y Salas han sido los primeros en llenar de ilusión sus calles con las luces navideñas la tarde de este viernes.

Navia comenzó los actos del alumbrado a las seis de la tarde. En cuanto cayó la noche en la villa, en el balcón del Ayuntamiento la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, apretó el botón que encendió la Navidad en Navia.

ENCENDIDOS/Encendido iluminación navideña Luarca (1) /

Una gran cortina de luces en la fachada del Ayuntamiento iluminó la plaza, en la que destaca un gran árbol de luces. Por las calles, guirnaldas, arcos luminosos y hasta un photocall navideño completan la decoración que también ha llegado a algunos de los árboles naturales de la villa.

El encendido se acompañó con el concierto del coro “Anima Voices” y el sorprendente espectáculo de calle “White experience”. Además, se repartió chocolate caliente entre los asistentes a los actos.

Fuegos artificiales en el encendido de Luarca

A las 19.30 horas inauguró su alumbrado navideño Luarca (Valdés). El acto central se celebró en la plaza Alfonso X El Sabio. El público asistente inició una cuenta atrás que finalizó con el alcalde, Óscar Pérez, apretando el botón de encendido de las luces. Un gran árbol de Navidad, iluminado con guirnaldas de luces preside la céntrica plaza, desde donde se pudo disfrutar de los fuegos artificiales que acompañaron el momento del encendido.

La tarde continuó amenizada con la actuación del conjunto instrumental y coro de COAS y el reparto de chocolate caliente entre los asistentes por la delegación luarquesa de la Asociación Española contra el cáncer.

Tarde mágica en Tapia

Tapia de Casariego vivió una tarde mágica con su encendido del alumbrado navideño que reunió en la céntrica plaza de la Constitución a numerosos vecinos. La música de la banda Marino Tapiega ambientó el momento de ver a Tapia brillar con las luces navideñas, que se encendieron sobre las 20.00 horas, tras una cuenta atrás. Previamente, los más pequeños pudieron disfrutar de pintacaras navideño y fotomatón en el parque.

Magia y música para iluminar Salas

Salas también se llenó de luz durante la tarde del viernes, creando una auténtica postal navideña en la plaza del Ayuntamiento, con un gran árbol de Navidad, acompañado con un paquete de regalo luminoso y de fondo la torre medieval iluminada.

Además, la inauguración del encendido contó con una tarde de actividades que inauguró el ilusionista Jon Ander con un espectáculo de magia y a la que puso ritmo el alumnado de la Escuela Municipal de Música.

Siguientes inauguraciones de iluminación navideña

La tarde del sábado serán La Caridad (El Franco), Castropol y Vegadeo quienes den la bienvenida a la Navidad con el encendido de su decoración en las calles. Cangas del Narcea se sumará a la lista de concejos que comienzan la Navidad a principios de diciembre la tarde del domingo.