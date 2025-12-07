Es la pregunta que muchos asturianos se están haciendo: ¿Cuándo conocerá Cudillero que es pueblo Ferrero Rocher, convirtiéndose en la localidad con la mejor iluminación navideña de toda España? En muy pocos días. La villa marinera ha superado varias fases de la iniciativa de Ferrero Rocher "Juntos Brillamos Más", que consiste en llenar un pueblo de dorado con un histórico alumbrado, compuesto por más de 200.000 bombillas led, tres kilómetros de cableado, un gran árbol iluminado de 12 metros y una bola gigante que simula un bombón, entre otros decorados.

En concreto, Cudillero se encuentra en la penúltima fase, en la que compiten tres pueblos: además de la localidad asturiana están Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Gran Canaria) en una edición en la que participaron 17. Las votaciones para llegar a la gran final, en la que solo quedarán dos, acaban precisamente este domingo. Cualquiera puede brindar su apoyo a la famosa villa marinera de Asturias a través de la página web de Ferrero Rocher .

La gran final

Tras reunir los últimos votos, Ferrero Rocher anunciará los nombres de los dos pueblos que llegarán a la gran final este lunes, día 8. Finalmente, será el día 15 cuando se conocerá la localidad ganadora, que celebrará con vecinos y visitantes una gran fiesta de encendido el día 17 con Javier Vázquez como presentador. El ganador del año pasado fue Ribadavia, en Orense (Galicia), y el despliegue de luces fue increíble, con 250.000 bombillas, tres kilómetros de cableado, un árbol de 12 metros, un bombón gigante de Ferrero Rocher iluminado. Por supuesto, todo en dorado. Por si fuera poco, en el momento en el que Jesús Vázquez presionó el botón de encendido, hubo fuegos artificiales y confeti. Fue apoteósico.

Apoyos de famosos

En las últimas horas para votar, la cantante Yurena ha animado a participar con este mensaje. "¿Conocéis Cudillero? Yo sí. Es una localidad maravillosa, que a los que no la conocéis os invito a que lo hagáis porque os va a encantar. Y resulta que este año participan, son candidatos a la preciosa iluminación de Ferrero Rocher. A mí me encantaría y os lo pido, que no cuesta nada, es un minutito, que votéis a través de la página web ferrerorocher.es. Sería maravilloso que la iluminación de este año fuese para Cudillero".

Ya iluminada

Precisamente, la localidad encendió ayer la Navidad con su habitual iluminación. "Aquí podemos hacer algo increíble Ferrero Rocher", escribió el Ayuntamiento de Cudillero en sus redes sociales, junto a varias fotografías de la villa llena de luces. Unas luces que, en el caso de ganar la campaña de la famosa marca de bombones, se multiplicarían y convertirían el anfiteatro de casas colgantes de Cudillero en un espectáculo navideño.