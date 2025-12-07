La historia de dos empresas gallegas se puede descubrir en Luarca a través de cartas, sellos y documentos históricos

El grupo Filatélico y Numismático "Río Negro", de Luarca, ya ha inaugurado su XI Exposición de Navidad, en la que muestra la parte de la colección privada de su socio de honor, el gallego Andrés García Pascual, que esta vez ha traído a Luarca dos de sus colecciones dedicadas a recoger la historia de las empresas gallegas Banco Pastor y balneario de Mondariz a través de numerosa documentación.

“Ambas colecciones tienen muchas piezas de filatelia, muchas cartas y una gran variedad de documentos: facturas, acciones, publicidad, tarjetas postales, que permiten ir viendo la evolución de ambas empresas que tuvieron una gran relevancia en los siglos XIX y XX”, explica el presidente del colectivo, Orlando Pérez.

Asistentes a la inauguración de la exposición. / R. D. Á.

A la inauguración de la exposición asistieron miembros del colectivo, del Ayuntamiento de Valdés y también de otros grupos filatélicos de Asturias. Estará abierta al público hasta el día 20 y se podrá ver en el antiguo Salón Amarillo del Círculo Liceo de Luarca, de martes a sábado en horario de 19.00 a 20.30 horas.

Pérez invita a todos los interesados en la historia a acercase a la que es la undécima exposición de Navidad del grupo: “Permite pasar un rato agradable contemplando material de época desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX”.

Además, el presidente del colectivo agradece la colaboración del coleccionista por exponer su material en Luarca, al Círculo Liceo por la cesión del espacio y al Ayuntamiento de Valdés por su colaboración con el grupo, este año especialmente por la cesión de un local en el Espacio Estremera lo que reconoce que ha supuesto “la salvación del grupo”.