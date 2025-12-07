La ilusión de la Navidad llega a estos cuatro concejos del Occidente

La Caridad (El Franco), Castropol, Cudillero y Vegadeo ya han dado la bienvenida a la Navidad con una tarde de sábado llena de actividades para dar paso al encendido del alumbrado navideño.

Papá Noel hizo su primera visita en el Occidente, en Castropol, donde a las 18.30 horas se encendió el árbol de la Asociación Amigos del Árbol. Previamente, en el salón de plenos del Ayuntamiento se pudo disfrutar del espectáculo “La Magicleta” del Mago Martín. Además, el encendido estuvo acompañado por fuegos artificiales.

La Caridad (El Franco) encendió su icónico árbol de la plaza del Ayuntamiento a las 20:00 horas. No obstante, desde las 17:00 horas, los más pequeños pudieron disfrutar de actividades como pintacaras y merienda. Además, este domingo abrirá sus puertas el Belén Popular Asturiano en la antigua Cámara Agraria. Se podrá visitar hasta el 7 de enero en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Vegadeo también realizó su tradicional encendido este sábado con la inauguración de la casita de Papa Noel que se ubica en la plaza del Ayuntamiento. Además, los más pequeños pudieron disfrutar de numerosos detalles decorativos, como un gran trineo de Papá Noel y distintos juegos ambientados en elementos e iconos navideños.

En Cudillero también han dado el pistoletazo de salida a su programación navideña. La villa vivió una intensa tarde de sábado que comenzó con un amagüesto organizado por la Comisión de Fiestas de San Pedro. Antes de la siete tuvo lugar el encendido de las luces de Navidad y la apertura de la casa de Papá Noel para acto seguido disfrutar de la música de “FL Covers”. Además, el concejo está pendiente de saber si gana el concurso de Ferrero Rocher para ser el agraciado con la especial iluminación de esta marca de bombones.

Cangas del Narcea se suma la tarde de este domingo a la lista de concejos que comienzan la Navidad a principios de diciembre.

Estos concejos se suman a los que ya el viernes realizaron los actos inaugurales de la Navidad: Luarca, en Valdés, Navia, Tapia de Casariego y Salas.