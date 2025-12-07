Las Tres Bes, la tienda que nació en el siglo XX como sastrería y que es una institución en Vegadeo

José Yanes es la tercera generación de una popular saga de comerciantes de Vegadeo. Su abuelo Leonardo Fernández, sastre y tamborilero, fundó en plena capital veigueña un comercio de corte y confección que bautizó como Las Tres Bes y que después regentó su madre, Josefina Fernández. A punto de cumplir su primer siglo de historia, el negocio sigue abierto y Yanes reivindica el valor del pequeño comercio, al tiempo que pide más facilidades para los autónomos.

“Las pequeñas tiendas damos vida a los pueblos, sin comercio no hay vida”, sostiene Yanes, popularmente conocido como “Bala”. Cuenta que desde que su abuelo abrió la tienda muchas cosas han cambiado, sobre todo las exigencias al pequeño comerciante. “Solo pido que no nos pongan trabas, que no estén todo el día mareando con nuevas normativas”, apunta. Como ejemplo pone la última, la normativa Verifactu que obliga a los autónomos a usar un software de facturación certificado para enviar las facturas de forma instantánea a la Agencia Tributaria.

Yanes posa en la puerta de Las Tres Bes. / T. Cascudo

Más que una tienda, Las Tres Bes es un centro social, un negocio de los de antes, donde se sigue fiando y se confía en el vecino. Como ejemplo, durante esta entrevista, una mujer llevó dos camisetas y un pantalón para que su marido se probara en casa. “Ya me pagarás”, dijo el dueño de esta tienda de ropa para todas las edades. Por eso, reivindica una labor vital para los pueblos.

Ni vacaciones, ni bajas

“A mí me gusta esto, pero es un trabajo muy atado. Estás 16 horas al día, aunque cierres la puerta siempre tienes algo que hacer. Llevo más de treinta años sin vacaciones y sin coger una baja”, relata Yanes, que indica que desde la pandemia la cuota de autónomos ha subido mucho. Ahora paga 932 euros al mes y cuenta con una empleada en la tienda.

No se queja de las ventas pero, añade, se logran a base de tener “mucho fondo de armario” y dedicar mucho tiempo a las promociones, sobre todo en las redes sociales, donde Yanes es popular por sus vídeos con un toque de humor. Y añade: “Antes tenías un pantalón de un color, ahora tienes diecisiete colores, mucha variedad y algo acaban llevando. Hay mucha más oferta y ahora resistir es complicado”, cuenta Yanes que, de momento, no quiere oír hablar de jubilarse.