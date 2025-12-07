Yurena pide a toda España que apoye a Cudillero para convertirlo en el pueblo mejor iluminado del país estas Navidades: "Es una localidad maravillosa"
La villa marinera asturiana compite contra Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Gran Canaria) en la campaña de Ferrero Rocher, que consiste en montar un alumbrado histórico
La cantante Yurena ha sorprendido en redes sociales con un mensaje dirigido a todos los españoles para que apoyen a Cudillero en su carrera por convertirse en el pueblo mejor iluminado del país estas Navidades. Y es que esta bella localidad asturiana ha llegado a la penúltima fase de la iniciativa de Ferrero Rocher "Juntos Brillamos Más", que consiste en llenar un pueblo de dorado con un histórico alumbrado, compuesto por más de 200.000 bombillas led, tres kilómetros de cableado, un gran árbol iluminado de 12 metros y una bola gigante que simula un bombón, entre otros decorados.
Últimas horas para votar
Cudillero compite contra Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Gran Canaria) en la duodécima edición del certamen, que reunió por primera vez a 17 pueblos de toda España. Las votaciones para llegar a la gran final, en la que solo quedarán dos, acaban precisamente este domingo. Cualquiera puede brindar su apoyo a la famosa villa marinera de Asturias a través de la página web de Ferrero Rocher.
Una localidad "maravillosa"
En las últimas horas para votar, Yurena ha animado a participar con este mensaje. "¿Conocéis Cudillero? Yo sí. Es una localidad maravillosa, que a los que no la conocéis os invito a que lo hagáis porque os va a encantar. Y resulta que este año participan, son candidatos a la preciosa iluminación de Ferrero Rocher. A mí me encantaría y os lo pido, que no cuesta nada, es un minutito, que votéis a través de la página web ferrerorocher.es. Sería maravilloso que la iluminación de este año fuese para Cudillero".
Ya está iluminada
Precisamente, la localidad encendió ayer la Navidad con su habitual iluminación. "Aquí podemos hacer algo increíble Ferrero Rocher", escribió el Ayuntamiento de Cudillero en sus redes sociales, junto a varias fotografías de la villa llena de luces. Unas luces que, en el caso de ganar la campaña de la famosa marca de bombones, se multiplicarían y convertirían el anfiteatro de casas colgantes de Cudillero en un espectáculo navideño.
El ganador se conocerá el día 15
Ferrero Rocher anunciará el nombre del pueblo ganador el próximo día 15, para celebrar con vecinos y visitantes una gran fiesta de encendido que tendrá lugar el día 17 con Javier Vázquez como presentador. Antes, este lunes, se conocerán las dos localidades finalistas. El ganador del año pasado fue Ribadavia, en Orense (Galicia), y el despliegue de luces fue increíble, con 250.000 bombillas, tres kilómetros de cableado, un árbol de 12 metros, un bombón gigante de Ferrero Rocher iluminado. Por supuesto, todo en dorado. Por si fuera poco, en el momento en el que Jesús Vázquez presionó el botón de encendido, hubo fuegos artificiales y confeti. Fue apoteósico.
