El alcalde de Vegadeo será el pregonero de la feria de Muimenta (Lugo) que se celebra en abril

La XLII edición de la Muestra Exposición de Muimenta, en Lugo, (Moexmu) ha elegido al alcalde de Vegadeo, César Álvarez, como pregonero del evento. La razón está en que los impulsores del certamen lucense en los años ochenta tuvieron como uno de sus referentes a la feria de Vegadeo, conocida como A Silvallana, que ya por entonces tenía una larga trayectoria, puesto que había sido puesta en marcha en 1964.

De este modo, la localidad de Lugo rinde homenaje y reconoce el valor de la cita comercial de Vegadeo en la persona de su presidente y alcalde de la localidad, César Álvarez, que será el encargo de pronunciar el discurso inaugural del evento.

La organización reconoce al que será su pregonero el próximo viernes 10 de abril de 2026 como un “gran defensor del territorio que habita, al cual define como ‘un sitio extraordinario’, aunque esté en ‘el extremo del extremo’”. Asimismo, destacan su confianza en “el potencial de los pueblos, en la fuerza de sus asociaciones y en la solidaridad y creatividad de la gente”.

En cuanto a la Feria de Muestras de Vegadeo, A Silvallana, que se celebra a principios de junio, destacan su veteranía, al ser la segunda feria dedicada al sector del campo en el Principado. En la edición de este año, la feria vegadense contó con más de 150 expositores, mayormente de Asturias y Galicia y la organización del evento de Muimenta valora su evolución en el tiempo “hacia un espacio multisectorial, donde además del sector ganadero, forestal e industrial, también tienen cabida la artesanía, la agroalimentación, los servicios, así como el ocio y la cultura”.

La Moexmu, que se celebrará del 10 al 12 de abril, incluye en su programación concursos de ganado frisón, exposición de la raza Rubia Gallega y subasta de ganado selecto.