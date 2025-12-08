Álvaro Queipo denuncia que en los Presupuestos de 2026 falta más del 50 por ciento de los proyectos comprometidos en el Plan de Infraestructuras para el Suroccidente

El presidente del PP, Álvaro Queipo, denuncia que en los Presupuestos de 2026, que previsiblemente aprobará el Gobierno de Asturias en unas semanas, no se incluyen ni la mitad de las obras de infraestructuras viarias que el ejecutivo había comprometido a través del Plan de Infraestructuras del Suroccidente presentado en 2022. Se trata de un programa plurianual de inversiones para los viales de los cinco concejos del Suroccidente, que se estableció en un calendario que llega hasta 2027. La inversión prevista superaba los 80 millones para la adecuación de de 30 viales de categoría regional, comarcal y local, que suman más de 500 kilómetros.

“Está clarísimo que lo que nos vendieron en aquel momento era simplemente humo. El Partido Popular lo advirtió entonces, y hoy vemos la prueba: no solo se incumple la ejecución de estos proyectos, sino que ni siquiera se refleja la intención de llevarlos a cabo en los presupuestos”, aseguró Queipo que incidió en que “en estos presupuestos falta más del 50 por ciento de los proyectos que se habían prometido hace dos años, en este plan que vendieron a bombo y platillo”.

Solo nueve inversiones de las 21 previstas

En concreto, en las cuentas se reflejan partidas para nueve viales de los 21 para los que se preveía intervenir en el plan. La mayor cuantía se destina a la finalización de la mejora de la carretera entre Navelgas y Naraval, en Tineo, (AS- 219). También se incluyen partidas para continuar con mejoras en la carretera de Pola de Allande a Grandas de Salime (AS-14) y en el corredor del Narcea (AS-15), donde la partida más alta es para la mejora del tramo entre el túnel de Calabazos y Casares (Tineo).

Sin embargo, no se incluye presupuesto para acometer mejoras para la carretera que une Cangas del Narcea con San Antolín de Ibias (AS-29), cuando en el Plan de Infraestructuras preveía la mejora de varios tramos, tampoco se destina dinero para acometer reformas integrales de carreteras de acceso a pueblos de Cangas del Narcea o Ibias, siendo algunos de los ejemplos recogidos por el PP en la comparativa realizada entre ambos documentos.

"Estado de abandono de las carreteras"

Además, el líder popular criticó “el estado de abandono” en el que se encuentran las carreteras de Asturias que son competencia del Principado y denunció que la política del Gobierno regional es ir vendiendo “parches”: “Tenemos carreteras de todo tipo en un estado terrible de deterioro, y planes que el propio Partido Socialista redacta y vende, pero que luego abandona y no cumple a la hora de ejecutarlos”.

En este sentido, Queipo recordó la autovía del Suroccidente: “Ni siquiera está proyectada la continuación hacia Cangas de Narcea, y los tramos actualmente en obras aún no llegan a La Espina. Es el conjunto del terror para el Suroccidente de Asturias: dejación absoluta, abandono por antonomasia, una constante histórica del Partido Socialista”.

Por todo ello, el presidente del PP animó al consejero Alejandro Calvo o a Adrián Barbón a que expliquen a los vecinos del Suroccidente “por qué tan solo dos años después ya están incumpliendo con lo que ellos mismos nos habían dicho que era la solución al problema de las infraestructuras en el Suroccidente de Asturias”.