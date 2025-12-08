El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: "Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100"

El mercadillo "Allande Mágico" no ha parado de crecer en expositores, en visitantes y en repercusión desde que nació, hace tres años, impulsado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento allandés. La edil, Mirian Álvarez, destaca la buena acogida que ha tenido la propuesta desde el principio: "Comenzamos con 50 puestos el primer año, y ya el año pasado y este tuvimos que cerrar en 100 porque no nos entran más y se quedan expositores interesados en lista de espera". Entre ellos, la mayoría repiten, alrededor de un 70 por ciento. Las razones que dan son la buena organización del mercadillo y la oferta novedosa y única para la zona que supone.

"Es un mercadillo que funciona, hay ventas, está muy bien hecho, se nota que hay un esfuerzo por parte de la organización y del pueblo. Además, es una propuesta que no se ve en ningún concejo de la zona, incluso en las ciudades", subrayan los tinetenses Adrián Sierra y Aarón Iglesias, de la Curuxa Atelier, que valoran la posibilidad que dan este tipo de eventos para poder tener contacto directo con los clientes y darse a conocer.

Un mercadillo con "buen ambiente"

Otra de las veteranas es la allandesa Sureyna Muñiz, que coincide en el "buen ambiente" que tiene el mercado, en el que asegura que se hacen "bastantes ventas y vienen clientes que ya te buscan porque descubrieron los productos, les funcionan y repiten", detalla.

Desde Turón se desplazaron Marta Vaquero y Alfredo Asensio con una joyería artesanal basada en el carbón. "Le damos una segunda vida al carbón y queremos darlo a conocer en esta cuenca minera", asegura Vaquero, que destaca la cantidad de gente que pasa por el mercado y el interés que despierta su producto de "Tucarbón joya".

Los niños participantes en el sorteo que reproduce el sorteo de lotería de Navidad. / R. D. Á.

Por primera vez asistió desde El Entrego Vanesa Martínez, al frente de Impresiones Arva. "Vi por redes fotos del mercado y me llamó la atención, así quise estar aquí y la verdad que las expectativas son buenas, está muy guapo decorado y hay muy buen ambiente".

Incluso el cangués Juan Manuel Menéndez ha elegido el mercado navideño de Allande para dar a conocer el negocio de personalización de textiles y objetos que abrirá en unos meses en Cangas del Narcea. "Vinimos el año pasado de visita y nos gustó mucho así que pensé que era buen sitio para darme a conocer y la verdad que está yendo mejor de lo que me esperaba", confiesa el emprendedor.

"Presta participar y apoyar iniciativas así"

Entre el público asistentes había mucha gente de los concejos limítrofes. Entre ellos Estela Fernández y Marcos Pelayo, de Cangas del Narcea, que no han fallado ningún año a la visita al mercadillo porque es “una propuesta diferente que no había en esta zona y presta venir y pasar el día”, exponen.

Desde Tineo, Isabel Paz y Cristofer Rodríguez coinciden en destacar la singularidad del evento para la zona. “Aquí no se organiza nada parecido y que hagan cosas de Navidad es una opción guapa para pasar un domingo, además en estas zonas cuando se hace algo presta participar y apoyarlas”, subrayan.

De hecho, en la organización, notan que los vecinos de los municipios cercanos están “muy involucrados” tanto para participar como expositor como para visitar el mercadillo. “El objetivo de esto es que se nos contagie a todos un poco el espíritu navideño y las ganas de pasar un rato juntos y disfrutar”, subraya Mirian Álvarez.

Para ello, aún queda una oportunidad más, ya que las puertas de “Allande Mágico” vuelven a abrirse este lunes.