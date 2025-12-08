"No ha podido ser": Cudillero se queda fuera de la votación para ser el pueblo con la mejor iluminación navideña de toda España

"No ha podido ser. No hemos pasado a la siguiente fase del concurso, pero, sin embargo, durante estos días hemos conseguido demostrar que Cudillero y Asturias brillan como nadie cuando está unida", con estas palabras ha anunciado el alcalde de Cudillero, Carlos Valle Ondina, que el pueblo ya no podrá convertirse en la localidad con la mejor iluminación navideña de toda España dentro del concurso de Ferrero Rocher.

La iniciativa de la famosa marca de bombones "Juntos Brillamos Más", consiste en llenar un pueblo de dorado con un histórico alumbrado, compuesto por más de 200.000 bombillas led, tres kilómetros de cableado, un gran árbol iluminado de 12 metros y una bola gigante que simula un bombón, entre otros decorados.

"Os volcasteis con Cudillero"

"Habéis sido muchas las personas que os volcasteis y disfrutasteis con esta campaña y habéis sido los verdaderos protagonistas de haber conseguido estar entre los 3 últimos pueblos de 17", asegura Ondina en un comunicado hecho público a través de las redes sociales. "A los vecinos y las vecinas de nuestro municipio, a nuestras asociaciones y grupos folclóricos, a todos aquellos que nos quieren como si fuesen de aquí, a nuestro presidente y el resto de instituciones que nos han apoyado, a nuestros centros asturianos, nuestros influencers, nuestros medios de comunicación, deportistas, artistas , periodistas y en definitiva, a cada una de las personas que lo disfrutasteis tanto como nosotros", ha añadido el acalde.

Cudillero ha quedado descartado en la penúltima fase, en la que ya solo competían tres pueblos: por lo tanto, han pasado a la final Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Gran Canaria). Ahora, las votaciones para elegir al ganador se alargarán hasta el domingo, fecha en la que se conocerá al pueblo vencedor.

El último ganador

El ganador del año pasado fue Ribadavia, en Orense (Galicia), y el despliegue de luces fue increíble, con 250.000 bombillas, tres kilómetros de cableado, un árbol de 12 metros, un bombón gigante de Ferrero Rocher iluminado. Por supuesto, todo en dorado. Por si fuera poco, en el momento en el que Jesús Vázquez presionó el botón de encendido, hubo fuegos artificiales y confeti. Fue apoteósico.

Apoyos de famosos

En las últimas horas para votar, la cantante Yurena animó a participar con este mensaje. "¿Conocéis Cudillero? Yo sí. Es una localidad maravillosa, que a los que no la conocéis os invito a que lo hagáis porque os va a encantar. Y resulta que este año participan, son candidatos a la preciosa iluminación de Ferrero Rocher. A mí me encantaría y os lo pido, que no cuesta nada, es un minutito, que votéis a través de la página web ferrerorocher.es. Sería maravilloso que la iluminación de este año fuese para Cudillero". El apoyo de la cantante no fue suficiente.

Ya iluminada

Precisamente, la localidad encendió este sábado la Navidad con su habitual iluminación. "Aquí podemos hacer algo increíble Ferrero Rocher", escribía el Ayuntamiento de Cudillero en sus redes sociales, junto a varias fotografías de la villa llena de luces.