Éxito de público en la apertura del popular belén en movimiento que se puede visitar en un pequeño pueblo de Tineo: "La gente se va encantada"

El belén de Zardaín, en Tineo, se ha abierto este fin de semana a las visitas "con mucha afluencia de gente", asegura el vecino Javier Menéndez, que junto a Yolanda Rodríguez son los principales creadores de este singular nacimiento que recrea un pueblo asturiano de hace 70 años, los trabajos del campo de entonces, así como los oficios tradicionales.

Pero si algo llama la atención del montaje, es que se trata de un belén vivo. Se hace de día y de noche, las chimeneas humean y cuenta con más de cien figuras en movimiento. Una acción que les otorga de forma manual Javier Menéndez, que insiste en recordar que el belén es diferente cada año, ya que su diseño parte de cero cada temporada, además siempre incluye alguna novedad.

En esta ocasión lo nuevo es la recreación en una de las casas de una cocina con cocina económica y máquina de coser. Además, en una de las cuevas donde unos pastores calientan su comida se incorporó la figura de un ángel que aparece en la noche y desaparece durante el día.

"La gente que viene se va encantada y muchos repiten año tras año y les sigue gustando, eso es lo que anima a seguir dedicando tanto esfuerzo a mantener el belén", asegura Menéndez, que además intenta realizar visitas guiadas a quienes los visitan para descubrirles los diferentes trabajos y costumbres que se recrean, así como los entresijos del funcinamiento de las diferentes escenas.

Menéndez reconoce que contar con el belén es una forma de "mantener el pueblo vivo, ya que supone que durante unas semanas se llene de visitantes". Calculan que cada año pasan más de un millar de personas por el pueblo para disfrutar de esta creación vecinal.

El belén de Zardaín estará abierto hasta el 18 de enero y podrá visitarse todos los días de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.