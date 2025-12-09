Recuerdos convertidos en arte: la curiosa exposición de los usuarios de la residencia de Luarca
Las residentes transformaron sus vivencias personales en dibujos, palabras e imágenes y el material fue interpretado por Juan y Lucía Falcón, artista y comisaria de la muestra
Transformar vivencias y recuerdos en arte. Es el planteamiento de la exposición inaugurada este martes en el Círculo Liceo de Luarca y que convierte en artistas a los usuarios de la residencia de la Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca (ABHAL). El proyecto es una iniciativa del Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC), que lidera la Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado.
La exposición lleva por título "Arte, memoria y cuidados en comunidad y su objetivo es "conservar la memoria compartida de las personas mayores y hacerla volver a la comunidad, sirviendo así de encuentro entre generaciones". Los usuarios de ABHAL realizaron tres sesiones del programa Arte, memoria y cuidados en comunidad, que promueve CECOEC, y transformaron sus recuerdos e historias en dibujos, palabras e imágenes.
Narrativa visual
Todo este material producido fue interpretado y producido por el artista y la comisaria Juan y Lucía Falcón, "quienes han creado una narrativa visual que recoge los temas que afloraron durante el proceso". Es decir, desde "la infancia y la juventud al trabajo y los afectos, la identidad local, los oficios, la música, la memoria doméstica y los paisajes de vida, entre otros".
El acto de inauguración de esta exposición, que tiene el apoyo del Ayuntamiento de Valdés, ha contado con la presencia del presidente del Círculo Liceo, Marino Guardado; de la presidenta de la Asociación Viento del Norte, María Jesús Fernández, así como de Juan y Lucía Falcón.
La Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado promueve el CECOEC en colaboración con las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés. Además, la iniciativa está financiada con fondos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas