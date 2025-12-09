Recuerdos convertidos en arte: la curiosa exposición de los usuarios de la residencia de Luarca

Transformar vivencias y recuerdos en arte. Es el planteamiento de la exposición inaugurada este martes en el Círculo Liceo de Luarca y que convierte en artistas a los usuarios de la residencia de la Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca (ABHAL). El proyecto es una iniciativa del Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC), que lidera la Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado.

La exposición lleva por título "Arte, memoria y cuidados en comunidad y su objetivo es "conservar la memoria compartida de las personas mayores y hacerla volver a la comunidad, sirviendo así de encuentro entre generaciones". Los usuarios de ABHAL realizaron tres sesiones del programa Arte, memoria y cuidados en comunidad, que promueve CECOEC, y transformaron sus recuerdos e historias en dibujos, palabras e imágenes.

Narrativa visual

Todo este material producido fue interpretado y producido por el artista y la comisaria Juan y Lucía Falcón, "quienes han creado una narrativa visual que recoge los temas que afloraron durante el proceso". Es decir, desde "la infancia y la juventud al trabajo y los afectos, la identidad local, los oficios, la música, la memoria doméstica y los paisajes de vida, entre otros".

El acto de inauguración de esta exposición, que tiene el apoyo del Ayuntamiento de Valdés, ha contado con la presencia del presidente del Círculo Liceo, Marino Guardado; de la presidenta de la Asociación Viento del Norte, María Jesús Fernández, así como de Juan y Lucía Falcón.

La Consejería Derechos Sociales y Bienestar del Principado promueve el CECOEC en colaboración con las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés. Además, la iniciativa está financiada con fondos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.