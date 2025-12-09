Sofía Castelao, la tapiega que dejó la banca para crear su propia agencia de viajes
Con 36 años, se lanzó a emprender y agradece las facilidades que encontró en la comarca occidental
La tapiega Sofía Castelao estudió Economía en Oviedo y trabajó ocho años en banca sin saber el giro que daría su vida. Con 36 años y tras formarse de nuevo se ha lanzado a emprender en un sector bien diferente y ha creado su propia agencia: Andolía Viajes. "Siempre me gustó viajar, de hecho, viví una temporada en México y Malta. Cuando volvía, la gente me decía que también le gustaría probar, pero no se atrevían. Pensé que estaría bien montar un negocio para ayudarles. Esa fue una idea loca de hace ocho años", cuenta. El proyecto se acaba de materializar y Castelao no puede estar más satisfecha.
"La experiencia de emprender es dura, porque todo es nuevo, pero me sorprendió la cantidad de apoyo que encontré en la comarca. Desde la Cámara de Comercio, al ceder Navia-Porcía, pasando por el Centro de Empresas de Novales. No eres un número, eres una persona con nombre y un proyecto, te tratan con mucha cercanía", precisa. En este último, en El Franco, acaba de abrir su oficina física, en la que atiende al cliente.
De pasatiempo a negocio
Cuenta que lleva años organizando viajes para amigos y familiares a modo de pasatiempo. Sin embargo, cuando su situación laboral cambió, pensó que era el momento de dar el paso y, también, de volver a casa, tras años en Oviedo. Después de un año de formación en el sector turístico, ha dado el paso y el pasado octubre abrió su agencia. "Nunca me planteé hacer esto en otro lado, tenía que ser aquí", cuenta.
Su proyecto pasa por ofrecer viajes en grupo. Ofrece tanto excursiones como viajes de varios días y con una filosofía clara: "Busco un destino que conozca, lo organizo todo en el lugar del viaje, sin intermediarios, y acompaño al grupo. Lo contrato todo yo, con empresas locales porque busco que el cliente viva una experiencia completa, no solo que conozca un lugar, sino que disfrute con la comida o el hotel".
En compañía
En este sentido, su procedimiento es lanzar el viaje y animar a la gente a inscribirse. Esta opción, dice, busca dar alternativas a gente que no se atreve a dar el paso a viajar por miedo a hacerlo solo. "Voy en todo momento con ellos y eso les da seguridad", relata la tapiega, que abrió Andolía Viajes el pasado octubre. Por cierto, Andolía es el nombre que recibe la golondrina en gallego-asturiano y el pájaro está presente en su logo junto a una imagen del faro de Tapia, toda una declaración de intenciones.
Debutó hace unos días con una excursión a la localidad gallega de Padrón y está trabajando en nuevos itinerarios que lanzará próximamente en sus redes sociales.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad