Sofía Castelao, la tapiega que dejó la banca para crear su propia agencia de viajes

La tapiega Sofía Castelao estudió Economía en Oviedo y trabajó ocho años en banca sin saber el giro que daría su vida. Con 36 años y tras formarse de nuevo se ha lanzado a emprender en un sector bien diferente y ha creado su propia agencia: Andolía Viajes. "Siempre me gustó viajar, de hecho, viví una temporada en México y Malta. Cuando volvía, la gente me decía que también le gustaría probar, pero no se atrevían. Pensé que estaría bien montar un negocio para ayudarles. Esa fue una idea loca de hace ocho años", cuenta. El proyecto se acaba de materializar y Castelao no puede estar más satisfecha.

"La experiencia de emprender es dura, porque todo es nuevo, pero me sorprendió la cantidad de apoyo que encontré en la comarca. Desde la Cámara de Comercio, al ceder Navia-Porcía, pasando por el Centro de Empresas de Novales. No eres un número, eres una persona con nombre y un proyecto, te tratan con mucha cercanía", precisa. En este último, en El Franco, acaba de abrir su oficina física, en la que atiende al cliente.

De pasatiempo a negocio

Cuenta que lleva años organizando viajes para amigos y familiares a modo de pasatiempo. Sin embargo, cuando su situación laboral cambió, pensó que era el momento de dar el paso y, también, de volver a casa, tras años en Oviedo. Después de un año de formación en el sector turístico, ha dado el paso y el pasado octubre abrió su agencia. "Nunca me planteé hacer esto en otro lado, tenía que ser aquí", cuenta.

Su proyecto pasa por ofrecer viajes en grupo. Ofrece tanto excursiones como viajes de varios días y con una filosofía clara: "Busco un destino que conozca, lo organizo todo en el lugar del viaje, sin intermediarios, y acompaño al grupo. Lo contrato todo yo, con empresas locales porque busco que el cliente viva una experiencia completa, no solo que conozca un lugar, sino que disfrute con la comida o el hotel".

En compañía

En este sentido, su procedimiento es lanzar el viaje y animar a la gente a inscribirse. Esta opción, dice, busca dar alternativas a gente que no se atreve a dar el paso a viajar por miedo a hacerlo solo. "Voy en todo momento con ellos y eso les da seguridad", relata la tapiega, que abrió Andolía Viajes el pasado octubre. Por cierto, Andolía es el nombre que recibe la golondrina en gallego-asturiano y el pájaro está presente en su logo junto a una imagen del faro de Tapia, toda una declaración de intenciones.

Debutó hace unos días con una excursión a la localidad gallega de Padrón y está trabajando en nuevos itinerarios que lanzará próximamente en sus redes sociales.