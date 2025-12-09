Así se transforman los accesos a la playa del Murallón, en Tapia: la obra avanza a buen ritmo
Los trabajos comenzaron el pasado octubre y corren a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica
Las obras para remodelar el acceso a la playa del Murallón, la más urbana de Tapia, avanzan a buen ritmo. Los trabajos, que están generando mucha expectación en el pueblo, comenzaron el pasado octubre y, si todo marcha según lo previsto, estarán listos a finales de enero.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cerró a finales de octubre los accesos para iniciar este plan de remodelación y mejora del acceso peatonal a la playa de El Murallón. La actuación tiene un presupuesto de 250.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.
"Los accesos actuales están descalzados en su rampa norte, con problemas de estabilidad y con demasiada ocupación del arenal", señalaron desde el ente ministerial al inicio de estas obras, enmarcadas dentro del plan de Conservación y Mantenimiento de la Costa Asturiana 2025-2026.
