Las alcaldesas de Navia, Coaña y Villayón llevan su lucha por el futuro laboral de los jóvenes a la Consejería de Ciencia

La alianza entre Navia, Coaña y Villayón para lograr un futuro laboral próspero para los jóvenes de sus respectivos municipios ha dado un nuevo paso. Las tres alcaldesas han llevado su preocupación por la problemática del empleo y la formación a la Consejería de Ciencia.

En el encuentro estuvo presente el consejero de Ciencia, Borja Sánchez y también la directora del Servicio Público de Empleo del Principado (SEPEPA), Begoña López. Las alcaldesas expusieron "los resultados de las consultas mantenidas con las empresas asentadas en el territorio, formulando propuestas y buscando el compromiso de la Consejería para abordar soluciones de manera conjunta", explican las mandatarias. El balance del encuentro fue positivo y las partes se emplazaron a una segunda reunión.

Entre sus peticiones está "la necesidad de fomentar el emprendimiento y adoptar medidas específicas para favorecer el relevo generacional en las empresas que afrontan esta problemática, con el fin de evitar su cierre". También defienden la necesidad de fomentar "la formación y capacitación de trabajadores activos y desempleados mediante la impartición de Certificados de Profesionalidad obtenidos en el propio territorio, eliminando la necesidad de desplazamientos".

Falta de fibra en los núcleos rurales

Un tercer eje de peticiones, añaden, se centra en dar más "atención y apoyo empresarial, buscando garantizar una atención personalizada a las necesidades específicas de empresas y autónomos en la zona, ofreciendo información cercana y de calidad sobre las posibles soluciones legales a las problemáticas de empleo, formación y relevo". Asimismo, las regidoras insistieron en "la necesidad urgente de solucionar los graves problemas de conectividad que afectan a la zona, incluyendo la falta de fibra óptica en algunos núcleos rurales y la mejora del estado de conservación de la red existente y de los repetidores de telefonía móvil".

"Soluciones hay a esta problemática de las empresas, pero se necesita el compromiso de todos, y nuestra parte la estamos cumpliendo", señala la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández. Para Estefanía González, primera edil de Villayón, es fundamental resolver el problema de conectividad y cobertura, mientras que la alcaldesa de Coaña, Rosana González, defendió la labor de los pequeños autónomos: "Son imprescindibles para el desarrollo económico de nuestros municipios".