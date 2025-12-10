Bernardo Fernández, jurista y padre del Estatuto de Asturias, dará una charla en Boal sobre la Constitución

Ejerce como vocal en el Consejo General del Poder Judicial y está considerado uno de los padres del Estatuto de Autonomía de Asturias. Son solo dos de los méritos del jurista Bernardo Fernández (Oviedo, 1950), que protagonizará la charla que, por tercer año consecutivo, organiza la Sociedad de Amigos de Boal con motivo del aniversario de la Constitución."La justicia y la Constitución española de 1978" es el título de la ponencia que impartirá en el concejo boalés, al que, además, le unen lazos familiares. La cita será a las 18:00 horas en la casa de cultura.

Fernández estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, donde años después impartió Derecho Constitucional Público, y cuenta con una amplia trayectoria pública y académica. No en vano, no solo participó en la elaboración del Estatuto, sino que fue vicepresidente del ejecutivo regional que encabezó Juan Luis Rodríguez-Vigil, además de consejero con Rafael Fernández y Pedro de Silva. También, entre 2006 y 2018, estuvo al frente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

"Prestigio"

"Animamos a la gente de todo el Occidente a asistir porque, aparte de poner a Boal en el mapa trayendo a personalidades de prestigio, ayudamos a dignificar el medio rural", señala el presidente de la Sociedad de Amigos de Boal, Miguel Mojardín. "Bernardo Fernández es un asturiano ilustre con raíces en Boal, pues su madre era de aquí y viene a hablarnos sobre un tema de interés", añade.

Miguel Mojardín expone que es la tercera edición de esta iniciativa que busca "poner en valor la importancia de la Constitución y analizar un tema de actualidad como es la justicia". La primera edición de estas ponencias contó con el expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil. El año pasado le tocó el turno al director de LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo Martínez Peón.

Premios anuales

Con este acto, la Sociedad de Amigos de Boal abre su programación de diciembre. El siguiente acto en su calendario es el 19 de diciembre, a las 18:00 horas, cuando tendrá lugar la Fiesta de Navidad de la entidad, con la ya tradicional entrega de premios del colectivo.

El acto se abrirá con un concierto de acordeón a cargo del profesor Alejandro Ares, una actuación que servirá para rendir un homenaje especial a Emilio Pérez, más conocido como Emilio de Sampol y fallecido recientemente. "Era un hombre bueno, mecánico de profesión, músico, amigo, que fue concejal en el Ayuntamiento y gran colaborador de esta Sociedad", expone Mojardín.

Tras el homenaje a Emilio de Sampol, se entregarán los Premios Amigos de Boal, que este año recaen en la Federación Provincial de Asociaciones de Lugo "Lucus Augusti", por su respaldo a la lucha por la Gran Senda del Navia, y en la Fiesta Indiana que organiza la asociación Forum Boal 3000, colectivo que "ha levantado esta fiesta, muy significativa del pasado y el presente de Boal".

Belén de cumbres

Por último, la Sociedad de Amigos de Boal cerrará el mes con el ya tradicional belén de cumbres, una cita prevista para el domingo 21 que se organiza en colaboración con el grupo de montaña del colectivo. Volverán a instalar el nacimiento en la sierra de Penouta y se ha organizado una caminata a pie que partirá de Boal a las 13:00 horas.