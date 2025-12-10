La historia de la familia Alonso en formato audiovisual: un documental recupera la historia de la popular saga franquina de músicos

Los fraquinos Martín de Villar y Orlando Escobar publicaron en 2009 "El cancioneiro d'Alonso", un libro que rescató del olvido la historia y la creatividad musical de Francisco Alonso, que llegó a componer de modo autodidacta más de mil partituras. Ahora la historia de este músico y de su saga familiar, conocida como los Alonso de Miudes, se reescribe en formato audiovisual con la edición de la película documental "A Cantineira". El proyecto cuenta con dirección de Abel Pérez, de la productora cultural Mialma y con realización a cargo de Barenta Social y se estrenará el domingo 21 de diciembre en La Caridad.

La cinta, de cuarenta minutos, recupera la historia de la agrupación "Alonso", más tarde bautizada como Orquesta Osnola y que estuvo activa durante casi cuatro décadas. Protagonizan la película los tres músicos vivos de la saga, que son Suso (nieto de Francisco) y sus primos Manuel y Alberto Alonso, junto a los autores del cancionero, Martín y Orlando. También participan los músicos boaleses Miguel y Andrés Monteavaro por ser de los primeros en volver a tocar las piezas de los Alonso.

Martín de Villar y Suso Alonso durante la grabación, con Abel Pérez. / R. T. C.

Nuevos tiempos

"El documental es un homenaje a esa saga familiar por su valor y a Martín y Orlando por salvar del anonimato el trabajo que realizaron estos músicos, capaces de transmitir el legado de generación en generación y adaptarse a los tiempos. El cancionero se publicó en un momento crítico, pues las partituras ya estaban en riesgo de desaparecer y fue un trabajo heroico", señala Pérez, convencido de que no se puede olvidar este legado.

En este sentido, considera que el audiovisual es el mejor formato para contar esta historia a las nuevas generaciones, para que perviva el legado de los Alonso y se sigan usando sus creaciones. "El documental se trata de eso, de actualizar esta historia cultural y llegar a más gente. Que los músicos de ahora los conozcan porque en un mundo tan global, con tanta información, es fácil que se vuelva a perder", añade el promotor cultural y músico Abel Pérez.

El veigueño considera que es tal el número de partituras creado por Francisco que aún hay espacio para seguir investigando y trabajando sobre ello: "Lo que hizo este paisano de Miudes es alucinante y admirable". Cabe precisar que el primero de la saga fue Juan Alonso, el padre de Francisco. Tras él llegaron Gervasio y Jesús "Suso". Sin embargo, también los primos de este último, Alberto y Manuel formaron parte activa de esta historia musical.

La partitura de A Cantineira. / R. T. C.

Jóvenes músicos

Con esta idea de que la música de los Alonso llegue a las nuevas generaciones de músicos, los creadores del documental quisieron contar con cinco músicos asturianos y gallegos que ponen música a las partituras de los Alonso como banda sonora del documental. Vero Rubio, Pepín de Muñalén, Pedro y Pablo Pascual junto a Cibrán Seixo no solo colaboran con la producción, sino que "pudieron profundizar en el cancionero". Cuenta Abel Pérez que es tal la variedad y cantidad de música del cancionero que "puede adaptarse para estilos muy diferentes".

Y un dato más. La película se llama "A Cantineira" porque es el nombre de la pieza con la que los Alonso acostumbraban a cerrar sus conciertos. La Orquesta Osnola sonó por última vez hace sesenta años, pero su música sigue muy viva.